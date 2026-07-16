Piastri geeft duidelijkheid na Verstappen-geruchten over zijn McLaren-zitje
Piastri geeft duidelijkheid na Verstappen-geruchten over zijn McLaren-zitjeMaak ons je Google-favoriet
De afgelopen weken ging het vooral over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander wordt al geruime tijd gelinkt aan een zitje bij McLaren en de man die mogelijk zou worden vervangen, Oscar Piastri, laat nu ook van zich horen.
McLaren beschikt volgens CEO Zak Brown over een rijdersduo waar het team momenteel meer dan tevreden over is. Toch ontstonden er vorig jaar enkele kleine haarscheurtjes, vooral nadat McLaren teamorders begon uit te delen waarbij Piastri uiteindelijk onbedoeld de dupe van leek te worden. De wereldtitel ging uiteindelijk naar teamgenoot Lando Norris en is niet volledig toe te schrijven aan de keuzes van het team, maar dat er enige onvrede bij de Australiër zou zijn, is iets wat de afgelopen weken rondging in de wandelgangen.
Piastri gaat niet weg
In België wordt Piastri op de man af gevraagd of hij volgend jaar nog voor McLaren rijdt. Tegenover onder andere GPFans bevestigt hij dat: "Ja." De Australiër zou namelijk ook beschikken over een clausule waarmee hij zou kunnen vertrekken, maar de negenvoudig racewinnaar lijkt voorlopig niet van plan om McLaren vaarwel te zeggen. "Ik heb natuurlijk ook wat van die berichten gezien en gehoord. Ik voel me heel comfortabel met waar ik nu ben. Zak [Brown] en Andrea [Stella] zijn hierin geweldig geweest. Ze hebben me gerustgesteld en dat heb ik andersom ook gedaan."
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