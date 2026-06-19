Luke Browning fungeert na een sterk debuutseizoen in de Formule 2 dit jaar als reservecoureur voor het Formule 1-teams van Williams. In een exclusief interview met GPFans vertelt de 24-jarige Brit veel aan adviezen van Max Verstappen te hebben gehad.

Browning heeft zich in hoog tempo door de juniorenklassen heengewerkt en maakt sinds 2023 onderdeel uit van de Williams Driver Academy. In 2024 verreed hij drie races in de Formule 2 met ART Grand Prix, waarna hij in 2025 voor het eerst een volledig seizoen verreed namens Hitech. Met één overwinning en meerdere podiumplaatsen eindigde Browning op de vierde plaats. Dit jaar maakt Browning onderdeel uit van de zeer competive grid in de Japanse Super Formula. Daarnaast is hij inimddels een vast gezicht in de Formule 1-paddock als reservecoureur voor het team van Williams. Naast dat hij klaar staat om in te vallen voor Carlos Sainz of Alexander Albon als dit nodig mocht zijn, levert hij een belangrijke bijdrage voor het team met zijn ontwikkelingswerk achter de simulator.

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Dat simulatorwerk, zowel qua ontwikkeling van de Formule 1-auto als qua simraces, is een passie die hij deelt met Max Verstappen. Browning maakt dan ook onderdeel uit van Verstappen Sim Racing, het beroemde simraceteam dat tot voor kort campagne voerde onder de naam Team Redline. Browning voegde zich in 2022 bij de online-formatie en werkt sindsdien in dat kader nauw samen met de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Browning over samenwerking met Verstappen

In een exclusief interview met GPFans vertelt Browning meer over zijn samenwerking met Verstappen: "Ik ken Max al vanaf voordat hij een wereldkampioen was", klinkt het vanuit het Williams-motorhome in de Formule 1-paddock van Barcleona. "We zitten al een hele tijd samen achter de simulator. Max is een geweldig talent, zowel achter als naast de simulator. Als je in een discord zit met iemand die vier wereldkampioenschappein in de Formule 1 heeft gewonnen en veel tijd met hem in de simulator doorbrengt, dan leer je veel."

Goede adviezen van de viervoudig wereldkampioen

Browning vertelt desgevraagd veel gehad aan de adviezen die hij van Verstappen heeft gekregen. "Hij heeft veel advies gegeven dat mij heeft geholpen om op dit punt in mijn carriere te komen tijdens mijn tijd in de Formule 3 en Formule 2", klinkt het. "Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik zou graag op een dag het circuit met hem delen in het echt." Het doel van Browning is immers duidelijk: zo snel mogelijk een vast zitje op de Formule 1 grid zien te veroveren.

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