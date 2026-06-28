George Russell heeft met zijn overwinning in Oostenrijk zijn achterstand op Mercedes-teammaat Kimi Antonelli opnieuw teruggebracht. Max Verstappen heeft na zijn tweede plaats in de race ineens weer zicht op de vierde stek in het klassement.

Russell ving de race op de Red Bull Ring aan vanaf pole position en wist die eerste startplaats uiteindelijk om te zetten in een overwinning. Zonder moeite ging dat niet; de Mercedes-coureur zag constant hoe Verstappen in hoog tempo het gat kleiner maakte, maar de viervoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk 1,6 seconde te kort. Kimi Antonelli kwam als derde over de streep en ziet zijn titelrivaal daarmee voor de tweede race op rij verder inlopen. De negentienjarige Italiaan gaat met 171 punten nog altijd ruimschoots aan de leiding, gevolgd door Russell met 131 punten.

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Hamilton verliest tweede plaats, Verstappen blijft hangen op zeven

Lewis Hamilton kwam in Oostenrijk als vijfde over de streep en is daarmee zijn tweede plaats kwijtgeraakt aan Russell. De zevenvoudig wereldkampioen bekleedt nu met 125 punten de derde plek. Oscar Piastri (80 punten), Lando Norris (79) punten en Charles Leclerc (79 punten) volgen op de respectievelijk vierde, vijfde en zesde plaats. Verstappen staat ondanks zijn tweede plaats nog altijd op de zevende positie. Met 73 punten kan hij met nog een goed resultaat echter ineens grote sprongen gaan maken. De top tien wordt gecompleteerd door Isack Hadjar (42 punten), Pierre Gasly (41 punten) en Liam Lawson (30 punten).

Strand Formule 1 wereldkampioenschap na GP van Oostenrijk

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 171 punten

2. George Russell (Mercedes): 131 punten

3. Lewis Hamilton (Ferrari): 125 punten

4. Oscar Piastri (McLaren): 80 punten

5. Lando Norris (McLaren): 79 punten

6. Charles Leclerc (Ferrari): 79 punten

7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 73 punten

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 41 punten

9. Pierre Gasly (Alpine): 30 punten

10. Liam Lawson (Racing Bulls): 30 punten

11. Oliver Bearman (Haas): 18 punten

12. Franco Colapinto (Alpine): 16 punten

13. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 14 punten

14. Carlos Sainz (Williams): 6 punten

15. Alex Albon (Williams): 5 punten

16. Esteban Ocon (Haas): 3 punten

17. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 punten

18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt

19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten

20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten

21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten

22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

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