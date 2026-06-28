close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton and Max Verstappen

Stand Formule 1: Verstappen loopt in, Hamilton verliest positie na GP Oostenrijk

Lewis Hamilton and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Stand Formule 1: Verstappen loopt in, Hamilton verliest positie na GP Oostenrijk

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
 Google Maak ons je Google-favoriet

George Russell heeft met zijn overwinning in Oostenrijk zijn achterstand op Mercedes-teammaat Kimi Antonelli opnieuw teruggebracht. Max Verstappen heeft na zijn tweede plaats in de race ineens weer zicht op de vierde stek in het klassement.

Russell ving de race op de Red Bull Ring aan vanaf pole position en wist die eerste startplaats uiteindelijk om te zetten in een overwinning. Zonder moeite ging dat niet; de Mercedes-coureur zag constant hoe Verstappen in hoog tempo het gat kleiner maakte, maar de viervoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk 1,6 seconde te kort. Kimi Antonelli kwam als derde over de streep en ziet zijn titelrivaal daarmee voor de tweede race op rij verder inlopen. De negentienjarige Italiaan gaat met 171 punten nog altijd ruimschoots aan de leiding, gevolgd door Russell met 131 punten.

Hamilton verliest tweede plaats, Verstappen blijft hangen op zeven

Lewis Hamilton kwam in Oostenrijk als vijfde over de streep en is daarmee zijn tweede plaats kwijtgeraakt aan Russell. De zevenvoudig wereldkampioen bekleedt nu met 125 punten de derde plek. Oscar Piastri (80 punten), Lando Norris (79) punten en Charles Leclerc (79 punten) volgen op de respectievelijk vierde, vijfde en zesde plaats. Verstappen staat ondanks zijn tweede plaats nog altijd op de zevende positie. Met 73 punten kan hij met nog een goed resultaat echter ineens grote sprongen gaan maken. De top tien wordt gecompleteerd door Isack Hadjar (42 punten), Pierre Gasly (41 punten) en Liam Lawson (30 punten).

Strand Formule 1 wereldkampioenschap na GP van Oostenrijk

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 171 punten
2. George Russell (Mercedes): 131 punten
3. Lewis Hamilton (Ferrari): 125 punten
4. Oscar Piastri (McLaren): 80 punten
5. Lando Norris (McLaren): 79 punten
6. Charles Leclerc (Ferrari): 79 punten
7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 73 punten
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 41 punten
9. Pierre Gasly (Alpine): 30 punten
10. Liam Lawson (Racing Bulls): 30 punten
11. Oliver Bearman (Haas): 18 punten
12. Franco Colapinto (Alpine): 16 punten
13. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 14 punten
14. Carlos Sainz (Williams): 6 punten
15. Alex Albon (Williams): 5 punten
16. Esteban Ocon (Haas): 3 punten
17. Gabriel Bortoleto (Audi): 2 punten
18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt
19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten
20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten
21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten
22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

Gerelateerd

Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

  • 2 uur geleden
  • 3
Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

  • 2 uur geleden
  • 4
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

  • 2 uur geleden
  • 4
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

  • Vandaag 11:59
  • 3
Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"

Russell blij dat "gezond verstand zegevierde" na crash Verstappen: "Ik heb alles goed gedaan"

  • Vandaag 11:09
  • 9
Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"

Verstappen wil twee maanden relaxen na "onverklaarbare" crash: "Soms tot 100 tellen"

  • Vandaag 10:04
  • 10

Net binnen

18:46
Hamilton schrok van tempo Verstappen: 'Zij hebben gigantische stap gezet'
18:16
Mercedes kent groot drinkprobleem in snikheet Oostenrijk: 'Ik heb een beetje dorst'
17:59
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
17:45
Verstappen rook zege en wijst naar strategie: 'We hadden agressiever moeten zijn'
17:33
Verstappen knipoogt naar Russell via boardradio: 'Volgas langs de auto toch?'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

2 uur geleden 3
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk Samenvatting GP Oostenrijk

Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

2 uur geleden 4
Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee" Max Verstappen

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Vandaag 11:59 3
Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team" Max Verstappen

Red Bull achterhaalt oorzaak crash Verstappen: "Schuld ligt volledig bij het team"

Vandaag 10:41 2
Ontdek het op Google Play
x