Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moet Ferrari binnenkort noodgedwongen gas terugnemen met de ontwikkeling van hun auto om niet in de problemen te komen met het budgetplafond. De Oostenrijker stelt dat de Italiaanse renstal de afgelopen tijd massaal nieuwe onderdelen heeft geïntroduceerd en dat zij daardoor snel tegen de financiële limiet zullen aanlopen.

Eerder deze maand bracht Ferrari een omvangrijk aerodynamisch pakket mee naar de Grand Prix van Spanje, inclusief een nieuwe voorvleugel, aangepaste sidepods en een herziene vloer. Dit raceweekend in Oostenrijk debuteerde het team bovendien met een grote motorupgrade voor de SF-26. Hoewel het budgetplafond dit seizoen is verhoogd naar 215 miljoen dollar, betwijfelt Wolff of de concurrentie dit tempo kan volhouden. "Ferrari heeft massaal van alles op hun auto gegooid", aldus Wolff. "Ik vermoed dat ze binnenkort door hun budgetplafond heen zijn, want wij konden dat niet doen omdat we simpelweg de financiële marge niet hebben. Dus laten we zien waar dat hen brengt", voegt hij daaraan toe.

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Balans zoeken

Waar Ferrari agressief doorontwikkelt, kiest Mercedes voor een meer behoudende aanpak. De Duitse renstal, die momenteel met 302 punten ruim aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap, heeft nieuwe upgrades wel klaarliggen maar wacht het juiste moment af. "Het is altijd de balans zoeken tussen volgend jaar en dit jaar", legt de CEO van het Mercedes-team uit. "We werken hard aan updates in de windtunnel en op papier hebben we al een behoorlijke upgrade, maar we zetten deze nog niet in. Je moet het op het juiste moment doen", verklaart Wolff.

Spektakel

De voorzichtige strategie legt Mercedes vooralsnog geen windeieren, aangezien het team in Spielberg alweer de zevende overwinning van dit seizoen boekte. George Russell schreef de race vanaf pole position op zijn naam, terwijl de negentienjarige WK-leider Andrea Kimi Antonelli als derde over de streep kwam. De jonge Italiaan wist in de slotfase het gat naar de Red Bull van Max Verstappen bijna volledig te dichten. Wolff genoot zichtbaar van de inhaalrace van zijn pupil in de jacht op de tweede plaats. "Hij kwam sterk opzetten, maar hoe dichterbij hij kwam, hoe moeilijker het natuurlijk werd om het tempo vast te houden in de vuile lucht", blikt de teambaas terug. "Het was spannend om te zien of hij aan het einde nog zou aansluiten en of Kimi hem zou pakken", besluit Wolff, die bijval kreeg vanuit de top van de sport: "Stefano vertelde me dat het goede televisie was.".

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