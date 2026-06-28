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VIDEO | Verstappen onthult flinke problemen ondanks tweede plaats | GPFans Race Day

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VIDEO | Verstappen onthult flinke problemen ondanks tweede plaats | GPFans Race Day

Sebastiaan Kissing
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Max Verstappen heeft zijn beste resultaat van het seizoen neergezet door als tweede te finishen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, voor een uitzinnige Orange Army. Red Bull Racing nam een flink updatepakket mee naar Spielberg en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook de strategie speelde een grote rol in de strijd om het podium. Ferrari leek met Hamilton en Leclerc in de openingsfase nog uitstekende papieren te hebben, maar door de verschillende strategieën viel hun race uiteindelijk in het water.

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