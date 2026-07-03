Verstappen lijkt te verbeteren maar verliest dan toch weer veel in sector 3 en komt niet verder dan P6.. Achterin maakt Bearman nog een sprongetje en lijkt hij eruit te springen, maar hij komt dan toch nét tekort. Het zijn Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso en Stroll die hun Waterloo vinden in SQ1.