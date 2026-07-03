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Verstappen during practice at Silverstone

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van Groot-Brittannië: wie pakt de pole op Silverstone?

Verstappen during practice at Silverstone — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Sprintkwalificatie GP van Groot-Brittannië: wie pakt de pole op Silverstone?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Vanaf 17:30 uur is het alweer tijd voor de sprintkwalificatie op het circuit van Silverstone, waar de startopstelling voor de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië bepaald zal gaan worden. In de eerste vrije trainingen waren Ferrari en Mercedes snel, maar Red Bull zal toch hopen stappen te maken. Mis niks van de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprintkwalificatie GP van Groot-Brittannië

Sorteer op:

1u geleden

18:17

The main man!

Lewis Hamilton onderstreept nog maar een zijn geweldige vorm. Ook Max kan tevreden zijn na het maximaliseren van deze sessie op P3. 

1u geleden

18:16

Lewis doet het!

Hamilton weet met minimaal verschil Antonelli te verschalken en klokt een 1:28.376, terwijl Verstappen knap op P3 aansluit! Leclerc komt op P4 terecht en Russell komt niet verder dan P5. POLE voor Lewis!

1u geleden

18:15

Piastri met de eerste tijd

Hij noteert een 1:28.772. Norris verbetert zijn teammaat met een 1:28.740.

1u geleden

18:11

Dat duurde even

We moesten even wachten maar nu gaan dan toch echt de coureurs allemaal naar buiten voor hun opwarmronde en daarna de vliegende ronde voor pole!

1u geleden

18:07

SQ3 is onderweg!

De softs gaan uit de kast en we gaan los met de laatste sessie van deze kwalificatie. Wie oh wie pakt de pole?

1u geleden

18:02

Mooi nieuws voor de Red Bull/Ford-mannen

1u geleden

18:01

Norris ontsnapt

Norris was uiteindelijk de man die nipt op P10 bleef hangen. Gasly, Bortoleto, Hülkenberg, Colapinto, Sainz en Albon wisten ook niet meer voldoende te verbeteren om de wereldkampioen eruit te duwen en vinden dus zodoende hun Waterloo in SQ2.

1u geleden

18:00

De laatste runs

Terwijl Verstappen als enige besloot in de pits te blijven staan, rijdt Lawson met een 1:29.067 een geweldige tijd om naar P4 te gaan. Hamilton en Leclerc wisten niet te verbeteren en voor Russell was het zaak om vanaf P10 heel snel te verbeteren. Dat lukte: hij sprong naar P7.

1u geleden

17:54

Daar komen de tijden

Het zijn Hamilton, met een 1:28.747, Antonelli en Leclerc die de voorlopige top drie vormen. Russell komt vandaag totaal nog niet uit de verf: hij staat slechts achtste na de eerste runs.

2u geleden

17:50

SQ2 is los!

We gaan van start met de tweede sessie die zal bepalen wie er in SQ3 terecht gaan komen. Tien minuten hebben de rijders.

2u geleden

17:44

De laatste rondjes

Verstappen lijkt te verbeteren maar verliest dan toch weer veel in sector 3 en komt niet verder dan P6.. Achterin maakt Bearman nog een sprongetje en lijkt hij eruit te springen, maar hij komt dan toch nét tekort. Het zijn Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso en Stroll die hun Waterloo vinden in SQ1.

2u geleden

17:40

Hamilton en Leclerc nu snel

De Ferrari-rijders verbeteren de tijd van Hadjar en gaan naar P1 en P2. Achterin zijn het beide Haas-wagens, die van Cadillac en de Aston Martins die in de problemen zitten.

2u geleden

17:37

Eerste tijden druppelen binnen

Verrassend genoeg is het Hadjar die na de eerste reeks rondjes met een puike 1:29.470 de snelste tijd noteert, voor Hamilton, Piastri en Leclerc. Verstappen komt nog niet verder dan P6, terwijl Russell op P9 staat.

2u geleden

17:31

Licht op groen!

We zijn van start met SQ1 en de eerste coureurs gaan natuurlijk de baan op. Zoals gebruikelijk moet er nu op de mediums gekwalfiiceerd worden, een band die eigenlijk nog amper gebruikt is vandaag. Bearman, Ocon, Bottas en Pérez zijn de eerste coureurs die zich op de baan melden.

2u geleden

17:29

We zitten er klaar voor!

Alle Britse fans en wij zijn er klaar voor: de sprintkwalificatie op Silverstone! Wie kan verrassen en wie mist de boot?

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