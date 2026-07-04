Stewards gaan coureurs Red Bull, Alpine en Haas onderzoeken na kwalificatie Britse GP
Stewards gaan coureurs Red Bull, Alpine en Haas onderzoeken na kwalificatie Britse GPMaak ons je Google-favoriet
Op het moment van schrijven is de kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix nog bezig. De wedstrijdleiding op het circuit van Silverstone heeft echter al aangekondigd dat er meerdere onderzoeken gaan komen na de sessie die de startopstelling bepaald. Coureurs van Red Bull Racing, Alpine en Haas zijn het bokje.
Franco Colapinto spinde op hoge snelheid door Becketts in de slotfase van Q1. De Argentijn was bezig met een verbetering, maar zag een kans op een goed resultaat in rook opgaan. Hij eindigde daardoor op P19 en mocht niet door naar Q2. Esteban Ocon strandde eveneens in de eerste sessie, maar klokte nog wel de zeventiende tijd. Dit heeft hij echter mogelijk gedaan met een verbetering door gele vlaggen, die daar vanwege Colapinto hingen. De FIA gaat het na de kwalificatie onderzoeken.
Naast Ocon komen ook Gasly, Hadjar en Lindblad aan de beurt
Lance Stroll kwalificeerde zich als één na laatste voor Aston Martin-ploegmaat Fernando Alonso. Hij klaagde over de boardradio dat hij op Hangar Straight richting Stowe werd opgehouden door Pierre Gasly. De Alpine-coureur, die wel is doorgegaan naar Q2, wordt na de kwalificatie onder de loep genomen.
Ondertussen heeft Isack Hadjar zich mogelijk niet gehouden aan de zogeheten maximale deltatijd, de tijd die je mag besteden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1. Hier zijn regels over opgesteld om te voorkomen dat coureurs te langzaam over de baan rijden. De teamgenoot van Max Verstappen is mogelijk dus te langzaam gegaan. Ook over dit incident zal pas na de kwalificatie uitslag komen.
UPDATE 18:05 UUR: Arvid Lindblad zal ook nog onderzocht worden. Er was een mogelijke unsafe release in Q3.
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