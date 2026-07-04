close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
bahrain

Stewards gaan coureurs Red Bull, Alpine en Haas onderzoeken na kwalificatie Britse GP

bahrain — Foto: © IMAGO

Stewards gaan coureurs Red Bull, Alpine en Haas onderzoeken na kwalificatie Britse GP

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Op het moment van schrijven is de kwalificatie voor de F1 Britse Grand Prix nog bezig. De wedstrijdleiding op het circuit van Silverstone heeft echter al aangekondigd dat er meerdere onderzoeken gaan komen na de sessie die de startopstelling bepaald. Coureurs van Red Bull Racing, Alpine en Haas zijn het bokje.

Franco Colapinto spinde op hoge snelheid door Becketts in de slotfase van Q1. De Argentijn was bezig met een verbetering, maar zag een kans op een goed resultaat in rook opgaan. Hij eindigde daardoor op P19 en mocht niet door naar Q2. Esteban Ocon strandde eveneens in de eerste sessie, maar klokte nog wel de zeventiende tijd. Dit heeft hij echter mogelijk gedaan met een verbetering door gele vlaggen, die daar vanwege Colapinto hingen. De FIA gaat het na de kwalificatie onderzoeken.

Naast Ocon komen ook Gasly, Hadjar en Lindblad aan de beurt

Lance Stroll kwalificeerde zich als één na laatste voor Aston Martin-ploegmaat Fernando Alonso. Hij klaagde over de boardradio dat hij op Hangar Straight richting Stowe werd opgehouden door Pierre Gasly. De Alpine-coureur, die wel is doorgegaan naar Q2, wordt na de kwalificatie onder de loep genomen.

Ondertussen heeft Isack Hadjar zich mogelijk niet gehouden aan de zogeheten maximale deltatijd, de tijd die je mag besteden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1. Hier zijn regels over opgesteld om te voorkomen dat coureurs te langzaam over de baan rijden. De teamgenoot van Max Verstappen is mogelijk dus te langzaam gegaan. Ook over dit incident zal pas na de kwalificatie uitslag komen.

UPDATE 18:05 UUR: Arvid Lindblad zal ook nog onderzocht worden. Er was een mogelijke unsafe release in Q3.

Gerelateerd

Red Bull Racing Alpine Haas Pierre Gasly Isack Hadjar Esteban Ocon

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

  • 11 minuten geleden
  • 5
FIA deelt straf uit op Silverstone en komt met nieuwe uitslag van Sprint

FIA deelt straf uit op Silverstone en komt met nieuwe uitslag van Sprint

  • 2 uur geleden
  • 1
Hadjar heel gefrustreerd door Red Bull-problemen: "Heeft geen zin om te racen"

Hadjar heel gefrustreerd door Red Bull-problemen: "Heeft geen zin om te racen"

  • 3 uur geleden
  • 1
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur

Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur

  • Vandaag 14:06
'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

'Kamp-Verstappen wilde Red Bull-management opblazen, maar dat hebben ze té goed gedaan'

  • Gisteren 20:58
  • 10
Red Bull zorgt weer voor verbazing met starts: "Een clownshow"

Red Bull zorgt weer voor verbazing met starts: "Een clownshow"

  • 3 uur geleden

Net binnen

18:19
Antonelli wederom de grote man in de kwalificatie: "Ik had wel wat stress"
18:11
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen
16:30
Live
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van Groot-Brittannië: wie pakt de felbegeerde pole?
16:17
Mercedes omzeilt eerder verboden kwalificatietruc voor meer vermogen Antonelli en Russell
15:57
FIA deelt straf uit op Silverstone en komt met nieuwe uitslag van Sprint
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen Samenvatting kwalificatie

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

11 minuten geleden 5
Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië Stand Formule 1

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na sprintrace Groot-Brittannië

2 uur geleden
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug Samenvatting sprint

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

Vandaag 13:31 4
De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen Startopstelling sprintrace

De definitieve startopstelling voor de F1-sprintrace van Groot-Brittannië na FIA-straffen

Vandaag 11:59
Ontdek het op Google Play
x