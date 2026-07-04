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Antonelli during FP3 in Monaco

Antonelli wederom de grote man in de kwalificatie: "Ik had wel wat stress"

Antonelli during FP3 in Monaco — Foto: © IMAGO

Antonelli wederom de grote man in de kwalificatie: "Ik had wel wat stress"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Kimi Antonelli is voorlopig de grote man dit weekend in Silverstone. Na zijn klinkende zege in de sprintrace is de jonge Italiaan ook in de kwalificatie weer boven komen drijven als snelste man van de middag en legde hij beide Ferrari's en zijn teammaat in de luren. Een brede glimlach was het resultaat na afloop.

Er staat momenteel geen maat op kampioenschapsleider Antonelli. Nog altijd slechts 19 jaar jong, laat hij momenteel de hele Formule 1-wereld zijn hielen zien. Eerder vanmiddag versloeg hij thuisheld Lewis Hamilton voor de zege in de sprintrace en dat zelfvertrouwen wist hij uitstekend mee te nemen naar de kwalificatie van zaterdagmiddag. In een sessie waar ook beide Ferrari's er goed bij zaten en Russell het lastig leek te hebben, wist Antonelli de touwtjes het beste aan elkaar te knopen voor P1.

Antonelli reageert

Na afloop van zijn volgende uitstekende prestatie geeft hij toe dat het een lastige sessie was: "Ik had wat stress. Ik hou nooit zo van wind. Het was geweldig, alles kwam goed samen. Het was wel heel lastig met de wind, heel onvoorspelbaar. Heerlijk dan om de auto op pole neer te zetten." Vervolgens krijgt hij in het korte interview nog de vraag of er nog dingen veranderd waren aan de wagen. "We hebben de auto nergens veranderd. De set-up was uitstekend en dat hielp ons." Ten slotte wordt er nog kort gekeken naar de zondag: "Het wordt niet makkelijk met twee Ferrari's achter mij. De snelheid is echter goed dus hopelijk hebben we een goede race."

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