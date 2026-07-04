Kimi Antonelli heeft zaterdag de eerste slag geslagen in Groot-Brittannië door knap de sprintrace op zijn naam te schrijven na een uitstekend duel tegenover Lewis Hamilton. Na afloop van de race reageert de Italiaan op zijn puike resultaat op Silverstone.

Daar waar thuisfavoriet Lewis Hamilton de race op zaterdag vanaf de pole mocht vertrekken, was het Antonelli die er met de buit vandoor ging vlak voor de ogen van het fanatieke Britse thuispubliek. "Het waren een hele leuke eerste tien ronden. We gingen er behoorlijk voor. Toen ik hem kon inhalen, wist ik dat de kans ging komen. Hij gebruikte eerst zijn boost en ik moest wachten. Daarna gaf ik alles wat ik had en kon ik hem inhalen. Daarna was het een kwestie van thuisbrengen."

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Dekking niet laten vallen

Vervolgens krijgt de Italiaanse jonge kampioenschapsleider de vraag of hij als kleine jongen - dus niet al te lang geleden - ooit verwacht had dat hij al zo snel in de Formule 1 alle zeges aan elkaar zou kunnen rijgen zoals nu: "Het momentum is daar en het team doet het geweldig. We kunnen onze dekking niet laten vallen. Lewis en Ferrari doen het geweldig en Red Bull en McLaren komen eraan. Ook George is gewoon ontzettend snel", zo besluit hij.

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