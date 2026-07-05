close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen during practice at Silverstone

VIDEO | Pitstraatstart voor Max Verstappen lonkt: 'Het liefste pas ik alles aan' | GPFans Race Day

1 reactie

VIDEO | Pitstraatstart voor Max Verstappen lonkt: 'Het liefste pas ik alles aan' | GPFans Race Day

Sebastiaan Kissing
Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen overweegt grote aanpassingen aan zijn auto of zelfs een motorwissel voor de race op Silverstone. Door een gebrek aan topsnelheid en een slechte balans ziet hij weinig perspectief met de huidige afstelling. Een ingrijpende wijziging betekent wel dat Verstappen vanuit de pitstraat moet starten.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull gaat niet mee in wens Verstappen: geen motorwissel voor Silverstone

Red Bull gaat niet mee in wens Verstappen: geen motorwissel voor Silverstone

  • 17 minuten geleden
  • 7
Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt

Verstappen ziet het niet zitten op deze manier: pitstraatstart zondag lonkt

  • Gisteren 20:04
  • 31
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

  • Gisteren 18:50
  • 7
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

  • Gisteren 18:11
  • 10
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

  • Gisteren 13:31
  • 7
Coronel en Albers adviseren Verstappen motorwissel na problemen

Coronel en Albers adviseren Verstappen motorwissel na problemen

  • 50 minuten geleden
  • 3

Net binnen

12:25
Red Bull gaat niet mee in wens Verstappen: geen motorwissel voor Silverstone
11:51
Coronel en Albers adviseren Verstappen motorwissel na problemen
10:57
Live
Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie | F1 Shorts
10:32
McLaren kijkt op van kwalificatietruc Mercedes: "Het verraste ons een beetje"
09:57
Verstappen grapt over huidige situatie: "Net of ik een zwarte kat heb aangereden"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone? Britse GP

Hoe laat begint de F1 Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone?

Vandaag 08:01
FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit Straffen op Silverstone

FIA doet uitspraak over vier incidenten in kwalificatie en deelt gridstraf en boete uit

Gisteren 20:25
Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin" red bull in britse gp

Verstappen wijst naar onverklaarbaar motorprobleem: "Voor morgen heeft dit geen zin"

Gisteren 18:50 7
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen Samenvatting kwalificatie

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Gisteren 18:11 10
Ontdek het op Google Play
x