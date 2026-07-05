VIDEO | Pitstraatstart voor Max Verstappen lonkt: 'Het liefste pas ik alles aan' | GPFans Race Day
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VIDEO | Pitstraatstart voor Max Verstappen lonkt: 'Het liefste pas ik alles aan' | GPFans Race DayMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen overweegt grote aanpassingen aan zijn auto of zelfs een motorwissel voor de race op Silverstone. Door een gebrek aan topsnelheid en een slechte balans ziet hij weinig perspectief met de huidige afstelling. Een ingrijpende wijziging betekent wel dat Verstappen vanuit de pitstraat moet starten.
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