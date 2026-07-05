Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft gezien dat polesitter Kimi Antonelli, maar ook George Russell, gebruikmaken van een grijs gebied in het reglement. McLaren onthult dat het constant gesprekken voert met Mercedes over het gebruik van de power unit, maar ook dat het enigszins verrast is over hoe het fabrieksteam de krachtbron gebruikt.

McLaren krijgt als klantenteam van Mercedes de complete ondersteuning bij de krachtbron. Toch zijn er zaken die het papaja-oranje team anders uitvoert dan de leverancier. Eén van die technieken is bijvoorbeeld het opladen van de accu; de teams gebruiken daar namelijk hun eigen software voor. Mercedes zou momenteel gebruikmaken van een grijs gebied, waarbij het kort voor de start/finishlijn van het gas wordt gegaan, iets wat de klantenteams momenteel niet doen.

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Foefje Mercedes

Het gaat om het liften voor de start/finishlijn, waarbij kort een voordeel van 50 tot 100 kW wordt behaald. In de openingsfase van het seizoen deden de Zilverpijlen dat ook, net als Red Bull Racing. Het gaat specifiek om de afbouw van het elektrische vermogen, waarbij het abrupt van het gas gaan voor een te snelle daling zorgt. De FIA scherpten de regels aan, waarbij het foefje verboden werd, tenzij het een echte noodsituatie betreft. Antonelli en Russell lieten echter zien dat er een legale manier was om het verbod te omzeilen.

McLaren verrast door trucje

McLaren is als klantenteam verbaasd, zo vertelt teambaas Stella bij The Race: "Het verraste ons een beetje, omdat het niet iets is waar we over hebben gesproken. Ik weet niet zeker of het überhaupt voor ons beschikbaar is, omdat het waarschijnlijk extra elementen vereist om de power unit te gebruiken, laten we zeggen. Zoals ik al eerder zei, er zijn zeker gesprekken gaande met [Mercedes] HPP [High Performance Powertrains] op technisch niveau om ervoor te zorgen dat we gebruiken wat beschikbaar is in deze power unit, die briljant is. Het is echt een stuk geweldige technologie.”

Mercedes gebruikt power unit anders dan McLaren

Toch leert McLaren nog altijd bij over de power unit: "Er zit veel performance in, ook in de details van de benutting. We wachten nu af of we onze specificatie kunnen upgraden en of dit de benutting op de een of andere manier helpt. Het zou alleen een betrouwbaarheidsupgrade moeten zijn, dus ik weet niet zeker of dat het geval is." Ook ziet Stella nog grote verschillen met het topteam: "Maar er zijn zeker nog andere factoren die we moeten blijven bespreken met HPP, want als we kijken naar de prestaties op de rechte stukken, dan blijven er, zelfs als je rekening houdt met het feit dat zij mogelijk minder luchtweerstand hebben, nog steeds vraagtekens bestaan."

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