Daar waar Max Verstappen in Oostenrijk nog kon genieten van een tweede plek, kwakkelt de Nederlander met de RB22 in Silverstone. Na de teleurstellende kwalificatie op zaterdag wilde teambaas Laurent Mekies Verstappen nog opbeuren, maar daar had hij weinig behoefte aan, zo blijkt uit de boordradio.

Verstappen kwam zaterdagmiddag flink tekort ten opzichte van de snelste tijd van Kimi Antonelli. De Nederlander gaf zo'n zeven tienden toe en zag zelfs teamgenoot Isack Hadjar de vijfde tijd rijden. Wel verklaarde de viervoudig wereldkampioen dat er problemen waren met de topsnelheid van de DM01 in zijn RB22. Mogelijk wordt die nog vervangen voor de race, die vanmiddag van start gaat op Silverstone.

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Bericht Mekies onbeantwoord

Mekies sprong na afloop van de kwalificatie op de boordradio, wetende dat er problemen waren. De Fransman zei: "Dit was een zware sessie, Max. We hebben vanavond nog wat werk te verzetten, maar we gaan dit tot op de bodem uitzoeken." Verstappen koos ervoor om niet te antwoorden, iets wat hij ook al deed na afloop van de sprintrace, waarin hij als zesde over de streep kwam.

The Bulls will start in P5 and P7 for tomorrow's Grand Prix ⏱️



Result | ANT, LEC, HAM, RUS, Isack P5, NOR, Max P7, PIA, LIN, LAW.#F1 || #BritishGP ?? pic.twitter.com/YUTqCrqV6D — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2026

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