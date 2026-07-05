Verstappen grapt over huidige situatie: "Net of ik een zwarte kat heb aangereden"
Verstappen grapt over huidige situatie: "Net of ik een zwarte kat heb aangereden"Maak ons je Google-favoriet
Voor Max Verstappen is het nog altijd uitzingen totdat Red Bull verbetering toont. Ook in Silverstone lijkt het gat naar Mercedes weer gigantisch te zijn en de Nederlander ziet de situatie niet snel veranderen. In gesprek met de NOS wijst hij op 'iets te veel vage dingen' die er gebeuren.
Red Bull arriveerde in Oostenrijk met een verbeterde RB22 en op het thuiscircuit van het team kon Verstappen in de slotfase nog hopen op een mogelijke zege. In Groot-Brittannië is dat goede gevoel er niet en moet Verstappen genoegen nemen met de zevende startplek. Toch kan dat nog veranderen in een start vanuit de pitstraat. Zo gaf Verstappen tijdens de kwalificatie aan dat de power unit niet helemaal in orde aanvoelde en dat hij topsnelheid tekortkwam. Laurent Mekies gaf achteraf aan dat het team tot op de bodem gaat uitzoeken wat er precies aan de hand is.
Red Bull is gewoon te langzaam
Verstappen gooide na de sprintrace de afstelling van de wagen om in een poging de situatie te verbeteren. Na afloop van de kwalificatie was de conclusie echter helder: "We zijn gewoon te langzaam en er gebeuren iets te veel vage dingen." De oplossingen zijn er wel en ook de financiële middelen, maar de Formule 1 werkt nu eenmaal met een budgetplafond. "We kunnen niet alles oplossen en updaten omdat er een budgetplafond is in de F1. We moeten het gewoon van race tot race aankijken. Stap voor stap."
Toch lijkt de situatie voorlopig niet snel te verbeteren. Verstappen grapte na afloop dan ook: "Ik ben niet bijgelovig, maar het is net of ik een zwarte kat heb aangereden."
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