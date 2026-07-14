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Close up of Kim Kardashian looking over her shoulder with Hamilton in black shades and Ferrari F1 t-shirt with dark black and red Ferrari F1 car background

Hamilton duikt op in vakantiefoto's met kinderen van Kim Kardashian

Close up of Kim Kardashian looking over her shoulder with Hamilton in black shades and Ferrari F1 t-shirt with dark black and red Ferrari F1 car background — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hamilton duikt op in vakantiefoto's met kinderen van Kim Kardashian

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton heeft tussen de F1 Grands Prix van Groot-Brittannië en België genoten van een korte vakantie aan een meer in de staat Idaho, waar hij is opgedoken in de privéfoto's van Kim Kardashian. De Ferrari-coureur en de Amerikaanse beroemdheid delen beelden van hun gezamenlijke trip, waarmee recente geruchten over een mogelijke relatiebreuk definitief naar het rijk der fabelen lijken te zijn verwezen.

Kardashian deelde een uitgebreide reeks beelden van de zomervakantie op haar Instagram. Op een van de foto's is een lachende Hamilton te zien, terwijl hij samen met Kardashian en haar achtjarige dochter Chicago West poseert voor een selfie. De publicatie van de beelden trok direct veel media-aandacht, mede doordat fans onlangs dachten dat het tweetal elkaar niet meer volgde op sociale media. Kardashian voorzag de reeks foto's van een duidelijke boodschap: "Zomers aan het meer met mijn favoriete mensen."

Buitenactiviteiten in Coeur d'Alene

De groep verbleef in Coeur d'Alene en vierde daar eerder deze maand ook al Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de trip stonden er diverse buitenactiviteiten op het programma, waaronder pickleball, varen en het rijden op crossmotoren en quads. Hamilton heeft tevens een video gedeeld waarop te zien is hoe de zevenvoudig wereldkampioen onder luid gejuich van Kardashian een volledige draai maakt op zijn surfplank.

Geruchten dat Kardashian en Hamilton hun relatie beëindigd zouden hebben, omdat ze elkaar niet volgen op social media, kunnen de prullenbak in.

Hamilton zal nu echter af moeten reizen naar de Ardennen voor het Formule 1-evenement op het Circuit de Spa-Francorchamps. De Belgische Grand Prix is het tiende raceweekend van het seizoen. Zijn achterstand op Andrea Kimi Antonelli bedraagt 32 punten en op George Russell zeven punten.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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