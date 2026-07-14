Met veel bombarie kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim vier jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt, want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van, naar verluidt, rond de 142 miljoen euro. Waarom vertrekt Viaplay weer en wat betekent dit voor de Nederlandse Formule 1-fan? In deze GPFans Special, duiken we erin.

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