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Oscar Piastri is attended to in his pit-box by his McLaren team in Bahrain

McLaren op Goodwood in actie met door Lamborghini V12 aangedreven F1-auto

Oscar Piastri is attended to in his pit-box by his McLaren team in Bahrain — Foto: © IMAGO

McLaren op Goodwood in actie met door Lamborghini V12 aangedreven F1-auto

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De McLaren MP4/8B uit 1993 is afgelopen weekend voor het eerst in het openbaar in actie gekomen tijdens het Goodwood Festival of Speed. De unieke testauto, die is voorzien van een Lamborghini-motor, werd voor het oog van het aanwezige publiek de heuvel op gestuurd door Bruno Senna. Het was voor het eerst in meer dan dertig jaar dat het in het wit gehulde voertuig weer meters maakte op het asfalt.

Het historische voertuig stond decennialang in de opslag, maar werd speciaal voor het evenement in Engeland rijklaar gemaakt door de afdeling McLaren Special Operations. De Britse renstal deelde beelden van het moment om de eerste publieke meters van de auto te markeren. Onder de motorkap ligt een 3,5-liter atmosferische V12-krachtbron van Chrysler-Lamborghini. Destijds was dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de Ford-klantenmotor waar het team in de Formule 1 noodgedwongen mee reed.

Vertrek van Honda leidde tot zoektocht naar nieuwe motor

De ontwikkeling van de zogeheten 'McLambo' kwam voort uit een noodsituatie voor McLaren. Motorleverancier Honda had na het seizoen van 1992 de sport verlaten vanwege een wereldwijde economische recessie en het feit dat de sportieve doelen waren bereikt. Hierdoor moest de formatie in eerste instantie gebruikmaken van een Ford HB V8-klantenmotor, die tientallen pk's tekortkwam op de concurrentie, zoals de Renault-V10 in de Williams. Ayrton Senna was ontevreden over dit gebrek aan vermogen, waarna teambaas Ron Dennis op zoek ging naar een nieuwe fabriekspartner om de stercoureur voor het team te behouden.

Dennis sloot een akkoord met Chrysler, de toenmalige eigenaar van Lamborghini, om de Italiaanse V12 te kunnen testen. Het chassis werd met 9,5 centimeter verlengd om de grotere motor te laten passen en kreeg een sponsorloze, witte kleurstelling. Tijdens tests op circuits als Estoril en Silverstone waren Senna en Mika Häkkinen direct zeer snel, waarbij de Braziliaan er bij de teamleiding op aandrong om de motor al in de laatste twee races van 1993 te gebruiken. Dennis weigerde dit echter omdat hij voor het daaropvolgende jaar al een contract met Peugeot had getekend, waarna het project definitief in de ijskast verdween.

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