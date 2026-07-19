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Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf

Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van België voor een hachelijk moment gezorgd door bij een pitstop zijn eigen monteur omver te rijden. De Ferrari-coureur, die er zelf weinig aan kon doen, moest zich na afloop van de race bij de stewards melden vanwege een mogelijke 'unsafe release', al is het betrokken personeelslid met de schrik vrijgekomen.

Het opvallende voorval vond plaats in de twintigste ronde op het circuit van Spa-Francorchamps, op het moment dat het veld achter de Virtual Safety Car reed. De zevenvoudig wereldkampioen kwam naar binnen voor nieuw rubber, maar vertrok terwijl de monteur nog bezig was met het aanpassen van de voorvleugel. De man werd door de auto omhoog getild en viel vervolgens op de grond. De 41-jarige Brit informeerde direct via de boordradio naar de situatie. "... Gaat het goed met hem?", zo vroeg de coureur zich af. Race-engineer Carlo Santi stelde hem gerust en bevestigde dat de medewerker ongedeerd was gebleven en direct weer kon opstaan. "Het licht stond al op groen", verklaarde de Ferrari-rijder vervolgens over zijn snelle vertrek.

Tweede straf dreigt voor Hamilton na eerdere botsing

De wedstrijdleiding noteerde het incident vrijwel direct en riep de Brit na de wedstrijd op het matje om tekst en uitleg te geven. Een definitieve uitspraak over deze onveilige vrijgave laat momenteel nog op zich wachten. Mocht de teamgenoot van Charles Leclerc een tijdstraf krijgen, dan is dat zijn tweede sanctie van de dag. Eerder in de race ontving Hamilton al een straf van vijf seconden voor een aanvaring met voormalig teamgenoot George Russell. Dat contact in de eerste ronde bij Les Combes leidde uiteindelijk tot een uitvalbeurt voor de Mercedes-coureur.

Ondanks de chaotische middag wist Hamilton de schade in de uitslag te beperken. Na het inlossen van zijn tijdstraf werd de meervoudig racewinnaar als vierde geklasseerd. De overwinning ging naar Kimi Antonelli, die daarmee zijn zesde seizoenszege boekte en zijn leiding in de titelstrijd verder verstevigde tot 204 punten. Door de vierde eindklassering klimt de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap naar 159 punten, waarmee hij de uitgevallen Russell passeert in de tussenstand.

Vind jij dat Lewis Hamilton een gridstraf moet krijgen voor dit incident in de pitstraat?

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