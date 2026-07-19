Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware strafMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van België voor een hachelijk moment gezorgd door bij een pitstop zijn eigen monteur omver te rijden. De Ferrari-coureur, die er zelf weinig aan kon doen, moest zich na afloop van de race bij de stewards melden vanwege een mogelijke 'unsafe release', al is het betrokken personeelslid met de schrik vrijgekomen.
Het opvallende voorval vond plaats in de twintigste ronde op het circuit van Spa-Francorchamps, op het moment dat het veld achter de Virtual Safety Car reed. De zevenvoudig wereldkampioen kwam naar binnen voor nieuw rubber, maar vertrok terwijl de monteur nog bezig was met het aanpassen van de voorvleugel. De man werd door de auto omhoog getild en viel vervolgens op de grond. De 41-jarige Brit informeerde direct via de boordradio naar de situatie. "... Gaat het goed met hem?", zo vroeg de coureur zich af. Race-engineer Carlo Santi stelde hem gerust en bevestigde dat de medewerker ongedeerd was gebleven en direct weer kon opstaan. "Het licht stond al op groen", verklaarde de Ferrari-rijder vervolgens over zijn snelle vertrek.
Tweede straf dreigt voor Hamilton na eerdere botsing
De wedstrijdleiding noteerde het incident vrijwel direct en riep de Brit na de wedstrijd op het matje om tekst en uitleg te geven. Een definitieve uitspraak over deze onveilige vrijgave laat momenteel nog op zich wachten. Mocht de teamgenoot van Charles Leclerc een tijdstraf krijgen, dan is dat zijn tweede sanctie van de dag. Eerder in de race ontving Hamilton al een straf van vijf seconden voor een aanvaring met voormalig teamgenoot George Russell. Dat contact in de eerste ronde bij Les Combes leidde uiteindelijk tot een uitvalbeurt voor de Mercedes-coureur.
Ondanks de chaotische middag wist Hamilton de schade in de uitslag te beperken. Na het inlossen van zijn tijdstraf werd de meervoudig racewinnaar als vierde geklasseerd. De overwinning ging naar Kimi Antonelli, die daarmee zijn zesde seizoenszege boekte en zijn leiding in de titelstrijd verder verstevigde tot 204 punten. Door de vierde eindklassering klimt de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap naar 159 punten, waarmee hij de uitgevallen Russell passeert in de tussenstand.
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden
Net binnen
Verstappen stelt podiumplek veilig op Spa bij zege van Antonelli en DNF Russell
- 2 uur geleden
- 1
Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'
- 17 minuten geleden
- 1
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
- 23 minuten geleden
- 1
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'
- 32 minuten geleden
Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"
- 50 minuten geleden
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni