Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"
Sainz haalt uit naar huidige F1-wagens op Spa: "Dit had nooit mogen gebeuren"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Carlos Sainz valt er met de huidige generatie Formule 1-auto's weinig plezier te beleven aan één snelle ronde op Spa-Francorchamps. De Williams-coureur uitte na afloop van de kwalificatie flinke kritiek op het prestatieniveau van de nieuwe wagens. De Spanjaard, die op het circuit niet verder kwam dan de veertiende startplek, stelt dat de sport op het gebied van snelheid een flinke stap achteruit heeft gezet.
De kritiek van Sainz komt niet helemaal uit de lucht vallen. Door de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingegaan, zijn de rondetijden flink langzamer geworden. Waar Lando Norris vorig seizoen nog pole position pakte met een tijd van 1:40.562, had Kimi Antonelli zaterdag genoeg aan een 1:44.361 om de eerste startplek te veroveren. Dat verschil van bijna vier seconden komt vooral door het verlies van ongeveer dertig procent aan neerwaartse druk, waardoor de auto's veel langzamer zijn geworden in de snelle bochten.
Verstappen slikte kritiek in
Max Verstappen koos tijdens de persconferentie nog zorgvuldig zijn woorden en wilde vooral niet te kritisch zijn. De Nederlander grapte daarover: "Op sommige gedeeltes van de baan hebben we minder vermogen dan Formule 3-auto's. Maar ik wil niet meer klagen, want straks schieten ze me nog neer zodra ik de deur uitloop. Thuiszitten en helemaal niet rijden helpt ook niet."
Sainz spreekt zich wel uit
Sainz windt er na de sessie in de Ardennen tegenover onder anderen GPFans geen doekjes om. "Ik denk dat niemand zo geniet van een kwalificatieronde als wij vorig jaar. Ik denk dat het duidelijk is dat we met deze auto's op Spa flink wat hebben ingeleverd." Toch wil de Spanjaard zijn eigen sport niet blijven afvallen: "Dat gezegd hebbende, wil ik mijn eigen sport niet blijven kleineren, want dat schiet niets op. We weten allemaal dat dit niet goed genoeg is. Het moet veranderen en het zal evolueren", aldus de routinier.
Hoewel Sainz hoopt dat de situatie de komende jaren verbetert, kijkt hij met verbazing terug op de ontwikkeling van de huidige reglementen. "Hopelijk is volgend jaar een stap beter en het jaar daarna weer een stap beter. Iedereen die deze simulaties in 2022 en 2023 heeft gezien en ernaar kijkt, denkt: hoe kunnen we dit ooit accepteren? Ik moet terugkijken naar wat daar is gebeurd, want dit had nooit mogen gebeuren (...) Maar nu we hier zijn, hebben we een aantal spannende races. De sport groeit, dus het is tijd om verder te gaan", besluit hij.
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