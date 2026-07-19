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Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, generic, 2026

Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
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Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull-teambaas Laurent Mekies haalt opgelucht adem na de P3 van Max Verstappen in België. Red Bull kon op eigen tempo de plek behouden, daar waar er van tevoren vooral naar achteren werd gekeken. Bij Viaplay onthult Mekies daarnaast dat de achterstand op Mercedes steeds kleiner aan het worden is.

Red Bull moest in België antwoorden op het weekend van Verstappen in Silverstone, waar de Nederlander uitviel met een probleem aan zijn achtervleugel. De speciale Macarena-achtervleugel werd voor dit weekend dan ook thuisgelaten, maar de RB22 kon ondanks die stap terug toch aardig de tijden van Kimi Antonelli volgen. De Italiaan reed overigens wel weg toen hij er echt voor ging zitten.

Sterke race van beide coureurs

Mekies kan achteraf alleen maar blij zijn met het resultaat: "Het is een sterk resultaat. Erg blij voor het team. De auto was dit weekend sterker. Max en Isack voelden zich direct comfortabel. Het zit dicht bij elkaar met de Ferrari's en de McLarens en George en Kimi zitten in hun eigen league. Het was een goed gevecht. De kwalificatie was prima en de snelheid in de race ook." Daarbij was niet alleen de race van Verstappen sterk, ook Isack Hadjar wist vanuit de achterhoede terug te komen naar P6: "Beide auto's waren erg sterk. Max maakte geen enkel foutje, zoals altijd, en Isack is teruggekomen vanaf de achterste plekken."

Progressie RB22

Daarnaast kan de teambaas ook blij zijn met de geboekte vooruitgang: "We zijn dichterbij gekomen met de update in Oostenrijk. Daar waren we ook direct competitief. Vorig weekend hebben we wat geleden, maar toch vochten we voor het podium. En hier, op wederom een moeilijke baan, staan we op dat podium en reden we zelfs op P2." Toch is er nog altijd werk aan de winkel: "Dus goede progressie en we moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden."

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