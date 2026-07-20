'Red Bull vindt opvolger voor Marko en kaapt topman bij Mercedes weg'

Mercedes verliest een belangrijke schakel aan de concurrentie nu Gwen Lagrue naar verluidt de overstap maakt naar Red Bull Racing. De Fransman zou bij de energiedrankfabrikant de leiding krijgen over het talentenprogramma. Daarmee fungeert de scout in de praktijk als de vervanger van Helmut Marko, die eind vorig jaar met pensioen ging.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de transfer precies zijn beslag krijgt. Momenteel onderhandelen Mercedes en Red Bull over een akkoord om de doorlopende verbintenis van de adviseur voortijdig te ontbinden, meldt het doorgaans betrouwbare BBC. Volgens de laatste berichten legt Lagrue tijdens de aankomende zomerstop zijn taken neer, om vanaf het seizoen 2027 officieel in dienst te treden bij de formatie van teambaas Laurent Mekies.

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Ontdekker van Antonelli en Russell zwaait af

Met het aanstaande vertrek van Lagrue zouden de Zilverpijlen de man verliezen die verantwoordelijk was voor het binnenhalen van de huidige coureurs. Zo was George Russell de eerste aanwinst onder zijn leiding, nadat de Brit met een PowerPointpresentatie teambaas Toto Wolff had overtuigd. Ook was hij cruciaal bij het vastleggen van Andrea Kimi Antonelli, die al op elfjarige leeftijd werd binnengehaald. De jonge Italiaan kent momenteel een uiterst succesvol jaar en ligt aan de leiding van het wereldkampioenschap.

© IMAGO | Gwen Lagrue

Naast het huidige rijdersduo begeleidde de talentenjager gedurende zijn tienjarige dienstverband bij Mercedes ook coureurs als Esteban Ocon en de huidige reserverijder Frederik Vesti. Opvallend genoeg kruiste het pad van de, naar verluidt, aanstaande Red Bull-topman al eerder met het opleidingsprogramma van zijn nieuwe werkgever. Toen Marko in 2016 besloot om Alexander Albon uit de Red Bull-opleiding te zetten, was het uitgerekend de Lagrue die de Thai persoonlijk ondersteunde met advies en het zoeken naar budget. Uiteindelijk keerde de huidige Williams-coureur in 2019 terug bij de energiedrankfabrikant voor een debuut bij zusterteam Toro Rosso.

Om het gat op te vangen, kiest de formatie uit Brackley naar verwachting voor een interne herschikking. Het Mercedes-juniorenprogramma wordt momenteel al deels aangestuurd door Bradley Lord, die ook al de plaatsvervangend teambaas en hoofd communicatie is.

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