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Verstappen after podium at Spa-Francorchamps

Verstappen knipoogt over gehekelde Red Bull-vleugel: 'Bleef dit keer tenminste op de baan'

Verstappen after podium at Spa-Francorchamps — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen knipoogt over gehekelde Red Bull-vleugel: 'Bleef dit keer tenminste op de baan'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen durft nog geen harde voorspellingen te doen over zijn kansen tijdens de aanstaande F1 Grand Prix van Hongarije. Na afloop van de race in België blikte hij terug op de afstelling van zijn RB22 en de verwachtingen voor het raceweekend op de Hungaroring. Daarbij benadrukt hij dat de vele bochten op het technische circuit het lastig maken om in te schatten hoe competitief Red Bull Racing zal zijn.

Gisteren eindigde de viervoudig wereldkampioen op de derde plaats op Spa-Francorchamps, nadat hij zijn meerdere moest erkennen in Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Gevraagd naar de prestaties van een vermeende nieuwe achtervleugel, corrigeert hij dat beeld direct. "Je bedoelt de oude achtervleugel", lachte hij tegenover onder andere GPFans. De Macarena-vleugel werd niet gebruikt, vanwege de eerdere problemen, en dus had de Red Bull een oude versie erop gemonteerd. "Hij presteerde goed. Ik bleef op de baan, wat denk ik het belangrijkste is", zei Verstappen nuchter. "We waren net iets competitiever en de balans was iets beter, maar we hadden het simpelweg zwaarder op de harde band", legde hij uit.

Onzekerheid over competitiviteit

Komend weekend reist het Formule 1-circus af naar het dorpje Mogyoród, net buiten Boedapest, voor de elfde ronde van het seizoen 2026. De Hungaroring staat bekend om de vele bochten en vereist een hoge downforce-afstelling. Omdat het circuit minder afhankelijk is van batterijvermogen, zou dit invloed kunnen hebben op de pikorde. Verstappen durft daar echter nog geen harde conclusies aan te verbinden. "Eerlijk gezegd is het natuurlijk fijn om in Hongarije minder vermogen tekort te komen, maar ik weet niet of dat goed of slecht is. Uiteindelijk zijn er veel bochten en heb je goede bochtensnelheid van de auto nodig. Het is daarom nu nog onmogelijk om te weten hoe goed we zullen zijn", benadrukt hij.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Goede start van het weekend is belangrijk

De daadwerkelijke snelheid in Hongarije zal volgens Verstappen sterk afhangen van de ontwikkelingen bij de concurrentie. Zo heeft Aston Martin een omvangrijk upgradepakket aangekondigd en de verwachting is dat Ferrari en Mercedes circuitspecifieke aanpassingen meenemen. "Het hangt er vanaf wie er upgrades meeneemt", verklaarde de Red Bull-coureur. "Dit weekend was de balans van onze eigen auto prima, maar voor volgende week heb ik geen idee. Er hangt zoveel af van hoe je het weekend begint, dus het is heel moeilijk te zeggen", voegde hij daaraan toe.

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