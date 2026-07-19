George Russell zit toch wel met grote vraagtekens na afloop van de kwalificatie in België. De Engelsman wist 'slechts' de vierde tijd te rijden en vooral het immense gat ten opzichte van teamgenoot en polesitter Kimi Antonelli baart hem grote zorgen, zo stelt hij tegenover onder anderen GPFans.

Antonelli wist zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps een 1:44.361 neer te zetten, wat goed genoeg was voor pole position. Max Verstappen kreeg nog een flinke tow van teamgenoot Isack Hadjar, maar kwam alsnog meer dan drie tienden tekort op P2. Lando Norris zette de derde tijd neer, maar vertrekt vanmiddag vanaf P13 vanwege een motorwissel. Daardoor schuift Russell van P4 een plekje op, maar het is vooral de snelheid van de W17 waar hij zich grote zorgen over maakt.

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'We dachten dat het probleem hadden gevonden'

"Gisteren verloor ik acht tienden op de rechte stukken, vandaag verlies ik vier tienden. Dus het is een stap in de goede richting, maar we zagen dit al vanaf Silverstone. We dachten dat we het probleem hadden gevonden. We dachten dat het simpelweg de remmen waren. Het waren niet de remmen", zo loopt hij na afloop van de kwalificatie leeg over de problemen.

Russell wijst probleem met W17 aan

Daarbij heeft Russell de afgelopen weken aan zichzelf getwijfeld, maar daar ligt het probleem dus niet: "Daarna dachten we dat het mijn rijstijl was, met het gaspedaal, en ik overtuigde mezelf ervan dat het iets in mij was, in mijn rijstijl. Nu zijn we er erg van overtuigd dat het niet de rijstijl is en dat er hier een serieus probleem speelt. Het team werkt hard om het op te lossen. Maar elke ronde die ik rijd, wanneer ik zie dat ik ergens tussen de twee en zes tienden verlies op de rechte stukken, is dat behoorlijk frustrerend."

Mercedes is ook nog zoekende

Ook Mercedes is ervan op de hoogte en het team is vooral bezig om het euvel in kaart te brengen, stelt Russell: "Mijn hele focus lag de afgelopen 36 uur op de snelheid op het rechte stuk. Niet op de setup, de banden of iets anders, want we proberen allemaal dit probleem op te lossen. Ik denk niet dat het de power unit is, maar er is iets wat ons afremt op het rechte stuk."

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