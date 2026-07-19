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Kimi Antonelli at Spa

Verstappen stelt podiumplek veilig op Spa bij zege van Antonelli en DNF Russell

Kimi Antonelli at Spa — Foto: © IMAGO
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Verstappen stelt podiumplek veilig op Spa bij zege van Antonelli en DNF Russell

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Kimi Antonelli heeft weer een overwinning weten bij te schrijven. De jonge Italiaan won de Grand Prix van België, nadat hij het in de slotfase nog even lastig had met de sterke Charles Leclerc, die uiteindelijk tweede werd. Een podiumplek was er ook voor Max Verstappen, die als derde over de streep kwam. George Russell viel al in de beginfase uit na contact met Lewis Hamilton.

Onder de dreiging van regen ging de race op Spa-Francorchamps van start. Verstappen, die naast polesitter Antonelli, op de eerste startrij stond, kwam goed weg en wist de Italiaan van Mercedes al snel te passeren. Lang kon hij echter niet van de leiding genieten, want Antonelli sloeg direct terug - en ook Leclerc kwam langszij. Verstappen viel zodoende terug naar de derde stek. Precies op dat moment ging het flink mis voor Russell, die werd aangetikt door Hamilton en in het grind belandde. Voor hem was de race klaar en de Safety Car werd de baan opgestuurd. Kort daarvoor was ook Ocon al door het grind gegaan, kort na een touché met teamgenoot Bearman. Toen de sessie geneutraliseerd was, werden ook de eerste druppels hemelwater gespot. De regen zette echter nog niet door en dus kregen we een normale herstart, met Antonelli aan kop.

Verstappen pakt tweede stek terug op Spa

Kort na de herstart wist Verstappen de aansluiting te vinden bij Leclerc en kon hij de Ferrari voorbijsteken om de tweede plek weer terug te pakken. Hamilton, die op de vierde plek achter z'n teamgenoot reed, kreeg te horen dat hij een vijf seconden tijdstraf had gekregen voor zijn botsing met Russell. In ronde 18 maakte Verstappen zijn stop en leverde hij zijn medium banden in voor een setje van de harde variant. Verstappen kwam als zesde, vlak voor teamgenoot Hadjar, weer terug de baan op. Kort daarna dook ook Antonelli naar binnen en hij wist weer voor Verstappen terug het circuit op te komen. Zodoende veranderde er weinig aan de tussenstand.

Ferrari profiteert van virtual safety car, Leclerc neemt leiding over

Vervolgens kwam er een virtual safety car op de baan en daar profiteerde Ferrari van door beide auto's naar binnen te roepen. Hierdoor verloor Antonelli zijn leidende positie aan Leclerc. Daarna moest Antonelli ook nog eerst zien af te rekenen met Norris, die ook nog voor z'n neus zat. Antonelli verloor in dit duel de nodige tijd, waardoor Leclerc een comfortabele voorsprong van enkele seconden kon opbouwen. Toen Antonelli eenmaal voorbij de McLaren was, was het Verstappen die aansloot bij Norris. Kort daarachter volgde Piastri. Verstappen moest dus snel om de regerend wereldkampioen heen om Piastri van zich af te schudden.

Antonelli pakt leiding terug en wint Grand Prix van België

Verstappen slaagde hier in en kort daarna ging Norris dan ook naar binnen voor een bandenwissel. In de tussentijd vond Antonelli de aansluiting terug bij Leclerc. Met nog tien ronden te gaan, zette de Italiaan de aanval in en pakte hij de leiding in de wedstrijd terug. Maar Antonelli was nog niet verlost van Leclerc. De Ferrari bleef z'n hengel uitwerpen richting de Mercedes, al kwam het niet meer tot een serieuze aanval. Zodoende won Antonelli wederom een Grand Prix dit jaar, ditmaal op het historische Spa-Francorchamps. De tweede plek ging naar Leclerc, terwijl ook Verstappen op het podium mocht verschijnen; hij werd derde. Hij bleef Hamilton in de Ferrari en Piastri in de McLaren voor.

Jeen Grievink
Geschreven door
Jeen Grievink - Brand Owner
Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media.
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