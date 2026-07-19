Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'
Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'Maak ons je Google-favoriet
Het is Kimi Antonelli gelukt om zijn pole position om te zetten in de zege in België. Toch kwam het niet zomaar en moest hij er nog echt voor knokken.
Antonelli vertrok vanaf P1, maar zag al snel Max Verstappen in zijn spiegels tijdens de openingsronde. Toch bleek de Nederlander vooral naar achteren te moeten kijken. Tijdens de race lagen er nog wat onderdelen op de baan, waardoor de Virtual Safety Car op de baan kwam. Charles Leclerc profiteerde daar optimaal van en kwam voor de jongeling de baan op. Uiteindelijk wist Antonelli de Monegask in de slotfase in te halen en daarmee de zege veilig te stellen.
Zo reageert het internet op de zege van Antonelli
Op social media regent het vooral complimenten, al zijn er ook enkele fans die toch echt vermoeden dat George Russell een andere versie van de W17 krijgt dan Antonelli.
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