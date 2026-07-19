close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli, Russell, socials

Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'

Antonelli, Russell, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

Het is Kimi Antonelli gelukt om zijn pole position om te zetten in de zege in België. Toch kwam het niet zomaar en moest hij er nog echt voor knokken.

Antonelli vertrok vanaf P1, maar zag al snel Max Verstappen in zijn spiegels tijdens de openingsronde. Toch bleek de Nederlander vooral naar achteren te moeten kijken. Tijdens de race lagen er nog wat onderdelen op de baan, waardoor de Virtual Safety Car op de baan kwam. Charles Leclerc profiteerde daar optimaal van en kwam voor de jongeling de baan op. Uiteindelijk wist Antonelli de Monegask in de slotfase in te halen en daarmee de zege veilig te stellen.

Zo reageert het internet op de zege van Antonelli

Op social media regent het vooral complimenten, al zijn er ook enkele fans die toch echt vermoeden dat George Russell een andere versie van de W17 krijgt dan Antonelli.

Gerelateerd

George Russell Kimi Antonelli Grand Prix van België Spa-Francorchamps

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

  • 2 uur geleden
  • 12
Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

  • 3 uur geleden
  • 3
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

  • 32 minuten geleden
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft

FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft

  • 1 uur geleden
Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

  • 3 uur geleden
  • 10
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

  • Vandaag 14:01

Net binnen

18:11
Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'
18:05
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
17:56
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'
17:38
Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"
17:24
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Vandaag 09:51
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Gisteren 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Gisteren 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Gisteren 13:30
Ontdek het op Google Play
x