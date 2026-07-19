Het is Kimi Antonelli gelukt om zijn pole position om te zetten in de zege in België. Toch kwam het niet zomaar en moest hij er nog echt voor knokken.

Antonelli vertrok vanaf P1, maar zag al snel Max Verstappen in zijn spiegels tijdens de openingsronde. Toch bleek de Nederlander vooral naar achteren te moeten kijken. Tijdens de race lagen er nog wat onderdelen op de baan, waardoor de Virtual Safety Car op de baan kwam. Charles Leclerc profiteerde daar optimaal van en kwam voor de jongeling de baan op. Uiteindelijk wist Antonelli de Monegask in de slotfase in te halen en daarmee de zege veilig te stellen.

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Zo reageert het internet op de zege van Antonelli

Op social media regent het vooral complimenten, al zijn er ook enkele fans die toch echt vermoeden dat George Russell een andere versie van de W17 krijgt dan Antonelli.

Don't like Russel but has not the same car as Russel for sure. — ME (@EM52074458) July 19, 2026

A brilliant weekend from Kimi. Looked like wining all weekend. Was challenged bit by Leclerc today but was just to good — Matt Smith (@MattSmith_44) July 19, 2026

Great race this. Leclerc did his best to try — Tom Okao (@tommie_okao) July 19, 2026

Congrats Kimi. What a young man. The sport has changed a lot. Still winning in this age isn’t easy. Enjoy it. — DeArchAesthetic (@dearchaestethic) July 19, 2026

And they say red bull have the best engine ??? — Carl Sumner (@carlsumner93) July 19, 2026

Kimi wins his 6th grand prix, all this year



Now, he’s only 1 behind his teammate, George Russell, in total number of F1 race wins ? — JBond (@jbondwagon) July 19, 2026

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