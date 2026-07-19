close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli after Sprint win at Silverstone

Antonelli profiteert optimaal van pech Russell: 'Heb wat geluk gehad vandaag'

Antonelli after Sprint win at Silverstone — Foto: © IMAGO
1 reactie

Antonelli profiteert optimaal van pech Russell: 'Heb wat geluk gehad vandaag'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Andrea Kimi Antonelli heeft in België het hoofd koel gehouden en is als overwinnaar over de streep gekomen. De Italiaan leidde de race vanaf het begin, verloor die koppositie tijdens de Virtual Safety Car-periode, maar wist Charles Leclerc in de slotfase toch weer terug te pakken.

Met de overwinning in België heeft Antonelli goede zaken gedaan, zeker ook omdat teamgenoot en nummer twee van het klassement George Russell is uitgevallen. Toch moest Antonelli er nog wel even voor werken en moest hij met twee streepjes achter zijn naam ook letten op de tracklimits. Toch kwam de overwinning uiteindelijk niet in gevaar en reed de Italiaan richting de zege.

Antonelli grote winnaar in België

Na afloop en bij F1TV legt Antonelli uit: "Het is goed om weer bovenaan te staan, na een paar moeilijke races. Het was een race waarvoor ik wel echt moest knokken. We verloren die eerste plaats vanwege de Virtual Safety Car, maar we wisten weer terug te komen. Dat was een pittige overwinning, want Charles was echt snel." Antonelli zag ook Russell uitvallen en wist dus optimaal te profiteren: "Ik denk dat het momentum er altijd was, maar het resultaat niet. Vandaag heb ik wat geluk gehad, maar je moet elke kans pakken, want het kan snel omslaan. Ik moet blijven presteren en dan zien we wat er gaat gebeuren."

Gerelateerd

Kimi Antonelli Grand Prix van België

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

  • 2 uur geleden
  • 12
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

  • 32 minuten geleden
Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'

Internet vol lof over Antonelli: 'Hij heeft nu één overwinning minder dan George'

  • 1 uur geleden
  • 1
Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

  • 3 uur geleden
  • 3
Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

Dit is de voorlopige startopstelling voor de GP van België met alle gridstraffen verwerkt

  • Gisteren 20:16
  • 3
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

  • Vandaag 14:01

Net binnen

18:11
Mekies hoopvol na P3 Verstappen: 'Moeten die laatste twee, drie tienden gaan vinden'
18:05
Hamilton rijdt eigen monteur omver in pitstraat en moet vrezen voor zware straf
17:56
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'
17:38
Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"
17:24
FIA komt met verklaring na crash Russell: dit is waarom Hamilton minder zwaar werd bestraft
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Vandaag 09:51
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Gisteren 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Gisteren 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Gisteren 13:30
Ontdek het op Google Play
x