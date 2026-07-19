Antonelli profiteert optimaal van pech Russell: 'Heb wat geluk gehad vandaag'
Antonelli profiteert optimaal van pech Russell: 'Heb wat geluk gehad vandaag'Maak ons je Google-favoriet
Andrea Kimi Antonelli heeft in België het hoofd koel gehouden en is als overwinnaar over de streep gekomen. De Italiaan leidde de race vanaf het begin, verloor die koppositie tijdens de Virtual Safety Car-periode, maar wist Charles Leclerc in de slotfase toch weer terug te pakken.
Met de overwinning in België heeft Antonelli goede zaken gedaan, zeker ook omdat teamgenoot en nummer twee van het klassement George Russell is uitgevallen. Toch moest Antonelli er nog wel even voor werken en moest hij met twee streepjes achter zijn naam ook letten op de tracklimits. Toch kwam de overwinning uiteindelijk niet in gevaar en reed de Italiaan richting de zege.
Antonelli grote winnaar in België
Na afloop en bij F1TV legt Antonelli uit: "Het is goed om weer bovenaan te staan, na een paar moeilijke races. Het was een race waarvoor ik wel echt moest knokken. We verloren die eerste plaats vanwege de Virtual Safety Car, maar we wisten weer terug te komen. Dat was een pittige overwinning, want Charles was echt snel." Antonelli zag ook Russell uitvallen en wist dus optimaal te profiteren: "Ik denk dat het momentum er altijd was, maar het resultaat niet. Vandaag heb ik wat geluk gehad, maar je moet elke kans pakken, want het kan snel omslaan. Ik moet blijven presteren en dan zien we wat er gaat gebeuren."
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