Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"
Piastri niet blij met Leclerc: "Blijkbaar mag hij dát doen, dat is goed om te weten"Maak ons je Google-favoriet
Oscar Piastri zal een bittere nasmaak overhouden aan de Grand Prix van België. De Australiër had immers best wel de pace voor een goed resultaat, maar werd slechts vijfde. Dit kwam mede door schade die hij opliep na contact met Charles Leclerc. En daar was Piastri na afloop dan ook zeker niet over te spreken.
Dat Piastri voor teamgenoot Lando Norris eindigde, was het enige lichtpuntje van vandaag. Er had namelijk meer ingezeten voor de man die vorig jaar nog lang mee kon vechten om het kampioenschap. Een touché met Leclerc zorgde er echter voor dat hij net niet meer het gewenste tempo kon rijden. Na afloop van de race verscheen Piastri in het welbekende vierkantje en daar was hij uiterst kritisch richting Leclerc. "Het [de auto, red.] was raceable, maar de schade met Leclerc hielp duidelijk niet. Blijkbaar kun je gewoon geen ruimte laten aan de buitenkant en dat is blijkbaar prima, dus dat is goed om te weten", zo sprak hij bij Viaplay.
Piastri had niet meer de pace om Verstappen aan te vallen
Hij vervolgt: "En vanaf daar werd het lastiger. Ik had niet meer de pace om Max aan te vallen of Lewis achter me te houden, dus ja.. Ik had echt het gevoel dat de derde plek niet heel ver weg was, dus dat is een beetje ongelukkig. Maar gezien de omstandigheden, was het een redelijke dag." Als Piastri vervolgens de vraag krijgt of hij tevreden was met hoe de auto aanvoelde vóór de botsing, zegt hij: "Ik weet niet zeker of ik zou zeggen dat het oké was, maar hij was behoorlijk snel. Dus ik denk dat dat het grootste positieve punt is. Maar het was nog steeds erg lastig om te rijden en die schade maakte het alleen maar erger, dus hopelijk zijn we in Hongarije iets sneller en voelt de auto iets beter aan."
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