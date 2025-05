Tijdens de Porsche Carrera Cup op het beroemde circuit van Spa-Francorchamps is de Nederlandse coureur Dirk Schouten betrokken geweest bij een zware crash.

In de openingsfase van de race raakte Schouten verwikkeld in een zij-aan-zij gevecht. Het was ontzettend druk en Schouten leek geen kant meer op te kunnen. Zijn auto verloor grip en schoot met hoge snelheid door het grind, waarna hij hard in de muur terechtkwam.

Artikel gaat verder onder video

Coureur analyseert de crash

Schouten laat op zijn YouTube-kanaal weten: “Vanuit mijn perspectief hadden de auto’s die van de baan raakten eerder moeten liften. De auto's hadden helemaal geen ruimte.” De impact van de crash was fors: “Ik kon nauwelijks lopen en mijn knieën deden erg veel pijn. Dank aan het medisch team voor de geweldige hulp. Het is te riskant om met vijf auto's door Blanchimont te gaan. Op die manier kunnen de auto's die buiten de baan raken de bocht gewoon niet halen.”

Geruststellend bericht vanuit het ziekenhuis

Over het moment zelf zegt hij: "Toen ik van de baan belandde, stond ik binnen no time in de muren, dat was best eng." In het ziekenhuis filmde Schouten zichzelf terwijl hij een nekbrace droeg. Hij gaf een korte update: "Het gaat redelijk goed met me, en ik wil nogmaals alle mensen die mij zorg boden bedanken."



Powered by how to get embed code from youtube and skip bo regeln

Gerelateerd