De afgelopen tijd zijn de geruchten over een vertrek van Max Verstappen naar Mercedes weer flink toegenomen, zeker na de mindere resultaten van Red Bull. Toto Wolff bevestigde eerder dat er gesprekken zijn geweest met Verstappen, maar benadrukte dat Mercedes nu tevreden is met George Russell en Kimi Antonelli.

"We hebben een perfecte line-up waar we erg blij mee zijn en geloven dat het de toekomst is", zei Wolff eerder tegen Sky Sports F1. "Maar als er een viervoudig wereldkampioen beschikbaar is, moet je dat altijd in overweging nemen." Met deze uitspraken kwamen de geruchten verder op gang. Mercedes flirt met Verstappen, maar de Nederlander is er zelf heel erg mysterieus over.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen reden tot paniek bij Marko

Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië zou Verstappen in Sardinië zelfs met Wolff hebben gesproken. Helmut Marko reageert uiterst kalm op de verhalen: "Max mag afspreken met wie hij wil. We hebben een geldig contract tot 2028 en we gaan ervan uit dat Max bij ons blijft", zegt de Red Bull-adviseur bij OE24. Hij maakt zich geen zorgen over een mogelijk vertrek.

Vertrek Horner blijft vaag, Wolff houdt boekje open

Daarnaast wordt er gespeculeerd dat het kamp-Verstappen invloed zou hebben gehad op het vertrek van Christian Horner bij Red Bull, maar daarover wil Marko niets kwijt. "Max is geïnformeerd. Ik wil daar verder niets over zeggen." Wolff benadrukte nog dat een overstap van Verstappen 'zeer klein' lijkt, maar dat je in de Formule 1 de lange termijn nooit moet uitsluiten: "Je weet niet hoe de wereld eruitziet over drie of vijf jaar." Voorlopig lijkt Verstappen dus gewoon bij Red Bull te blijven.

Gerelateerd