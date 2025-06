Horner geeft publiekelijk toe dat het voor Verstappen niet langer realistisch is

Christian Horner (51) is zijn laatste hoop op een mogelijk vijfde wereldkampioenschap voor Max Verstappen (27) verloren, zo liet hij weten na een dramatisch verlopen Grand Prix van Oostenrijk. Volgens de teambaas is een vijfde titel voor zijn Nederlandse coureur niet langer realistisch.

Het thuisweekend in Oostenrijk werd voor Red Bull Racing een evenement om snel weer te vergeten. De kwalificatie verliep teleurstellend en tijdens de Grand Prix werd het voor volgepakte tribunes alleen nog maar erger. Verstappen viel uit na een crash bij de start en Yuki Tsunoda finishte als laatste. Een dramatisch resultaat voor het team dat op eigen grond had gehoopt een goed resultaat neer te kunnen zetten. Omdat Verstappen uitviel - en zodoende nul punten scoorde -, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri als respectievelijk eerste en tweede over de streep kwamen, is het voor Horner glashelder: de titel voor Verstappen is niet langer realistisch.

Kampioenschap Verstappen niet langer realistisch

Na afloop van de dramatisch verlopen race verscheen Horner bij de microfoon van Viaplay om daar een eerste reactie te geven. Wanneer hij de vraag krijgt of het nog mogelijk is voor Verstappen om de opgelopen schade te herstellen en richting een vijfde titel te sturen, geeft Horner een weinig hoopgevend antwoord. Volgens de Britse teambaas is dit "onrealistisch", zo zei hij. Hij voegde er wel aan toe dat zijn team "nooit zal opgeven". Piastri staat nu op 216 punten in het WK en heeft de leiding nog in handen. Norris volgt met 201 punten op plek twee en vervolgens is er een gigantisch gat richting nummer drie Verstappen, die 155 punten in handen heeft.

Tsunoda stelt wederom teleur

"Het was een verschrikkelijk weekend, met nul punten op het bord", zo erkent Horner, die ook zag dat Tsunoda wederom niet wist te leveren. "We moeten zien te begrijpen wat er fout gaat. Ik denk dat hij worstelt met z'n zelfvertrouwen, maar we gaan met hem werken om te kijken of we hem kunnen helpen. Hij zal een stap maken op Silverstone", aldus de teambaas.