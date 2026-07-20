Dit is de weersvoorspelling voor de Grand Prix van Hongarije
Dit is de weersvoorspelling voor de Grand Prix van HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Een week na de overwinning van WK-leider Kimi Antonelli in België strijkt het Formule 1-circus neer in Hongarije voor de race op de Hungaroring. Voor het aankomende weekend lijken we overwegend warme, zomerse omstandigheden te kunnen verwachten, al neemt de kans op onstabiliteit richting de zondag toe.
De Grand Prix van Hongarije vormt de elfde ronde van het wereldkampioenschap en is traditioneel de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Omdat er dit weekend geen sprintrace op het programma staat, hebben de teams de volledige drie vrije trainingen de tijd om de afstelling te optimaliseren voor de nieuwe technische reglementen. Naast de koningsklasse komen ook de FIA Formule 2, de Formule 3 en de Porsche Mobil 1 Supercup in actie op het gemoderniseerde circuit nabij Boedapest.
Hungaroring
Het 4,381 kilometer lange circuit staat vanwege de vele bochten en de beperkte inhaalmogelijkheden ook wel bekend als 'Monaco zonder muren'. De baantemperaturen kunnen door de directe instraling van de zon op het donkere asfalt extreem hoog oplopen, waarbij waarden van ruim boven de 45 tot 50 graden Celsius geen uitzondering zijn. De afgelopen twee jaar werd er op deze baan gedomineerd door McLaren, met overwinningen voor Oscar Piastri en Lando Norris, terwijl Max Verstappen de twee edities daarvoor op zijn naam schreef.
Weersverwachting
Tijdens de eerste twee dagen van het raceweekend in Mogyoród wordt een mix van zon en wolken verwacht, waarbij de kans op neerslag vrij laag tot niks is. Op vrijdag en zaterdag lopen de maxima op tot ongeveer 29 graden Celsius. Voor de racedag op zondag wordt met 30 graden Celsius de hoogste temperatuur voorspeld, maar neemt ook de bewolking toe en neerslagkans iets toe. Er is dan een kans van zo'n twintig procent op lichte regen in de middaguren, wat de Grand Prix, die om 15:00 uur Nederlandse tijd van start gaat, uiteraard kan beïnvloeden.
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