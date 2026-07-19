Voor Max Verstappen zou het geen enkel probleem zijn als dochter Lily op een bepaald moment zou besluiten om haar vader achterna te gaan en een raceoverall aan te trekken. Bij Play Sports legt de viervoudig kampioen wel uit dat het altijd een keuze moet zijn van het kind zelf. Als er dan ook nog talent in zit, dan ziet ook hij het wel zitten.

Verstappen is momenteel nog altijd zelf actief in de Formule 1 en hoopt nog een aantal wereldtitels aan zijn palmares toe te voegen. Toch kijkt ook hij naar de volgende generatie coureurs die inmiddels klaarstaan. Kimi Antonelli is daar bijvoorbeeld eentje van, maar in gesprek met het Belgische medium gaat de Nederlander ook in op de vraag of hij graag zou willen dat dochter Lily op een gegeven moment een racecarrière achterna gaat.

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'Als ze talent heeft en ervoor wil werken'

"Ik zeg altijd: nee. Ik hoop dat ze het niet doen, maar aan de andere kant, jongen of meisje, dat maakt niet uit. Maar als je ziet dat ze er alles aan doen om er een succes van te maken. Ze moeten allereerst talent hebben. Als ze geen talent hebben, dan houdt het sowieso op. Dan kan je beter meteen stoppen. Ik denk dat ik daar wel altijd redelijk duidelijk in zou zijn", zo zou Verstappen altijd helpen als er potentie in zit, maar ook de nodige werklust wordt geleverd.

'Ouders moeten kinderen eerlijk beoordelen'

De Red Bull-coureur zou wel duidelijk zijn als het talent ontbreekt, iets wat hij als ouder niet makkelijk zou vinden, maar wel broodnodig acht: "Dat is als ouder best moeilijk, om eerlijk te zijn naar je eigen kind, maar je moet het gewoon duidelijk beoordelen. Maar als ze talent zou hebben en ze werkt er ook hard genoeg voor, waarom niet? Denk ik dan eigenlijk. Dan ga je ze ook niet tegenhouden."

Al met al hoopt Verstappen dat zijn dochter uiteindelijk iets gaat doen waar ze gewoon gelukkig van wordt: "Ik hoop dat ze iets kiest wat ze zelf gewoon leuk vindt. Daar ondersteun je haar dan volledig in."

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