close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Verstappen sluit F1-droom dochter Lily niet uit: 'Als ze talent heeft en hard werkt'

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Verstappen sluit F1-droom dochter Lily niet uit: 'Als ze talent heeft en hard werkt'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Voor Max Verstappen zou het geen enkel probleem zijn als dochter Lily op een bepaald moment zou besluiten om haar vader achterna te gaan en een raceoverall aan te trekken. Bij Play Sports legt de viervoudig kampioen wel uit dat het altijd een keuze moet zijn van het kind zelf. Als er dan ook nog talent in zit, dan ziet ook hij het wel zitten.

Verstappen is momenteel nog altijd zelf actief in de Formule 1 en hoopt nog een aantal wereldtitels aan zijn palmares toe te voegen. Toch kijkt ook hij naar de volgende generatie coureurs die inmiddels klaarstaan. Kimi Antonelli is daar bijvoorbeeld eentje van, maar in gesprek met het Belgische medium gaat de Nederlander ook in op de vraag of hij graag zou willen dat dochter Lily op een gegeven moment een racecarrière achterna gaat.

'Als ze talent heeft en ervoor wil werken'

"Ik zeg altijd: nee. Ik hoop dat ze het niet doen, maar aan de andere kant, jongen of meisje, dat maakt niet uit. Maar als je ziet dat ze er alles aan doen om er een succes van te maken. Ze moeten allereerst talent hebben. Als ze geen talent hebben, dan houdt het sowieso op. Dan kan je beter meteen stoppen. Ik denk dat ik daar wel altijd redelijk duidelijk in zou zijn", zo zou Verstappen altijd helpen als er potentie in zit, maar ook de nodige werklust wordt geleverd.

'Ouders moeten kinderen eerlijk beoordelen'

De Red Bull-coureur zou wel duidelijk zijn als het talent ontbreekt, iets wat hij als ouder niet makkelijk zou vinden, maar wel broodnodig acht: "Dat is als ouder best moeilijk, om eerlijk te zijn naar je eigen kind, maar je moet het gewoon duidelijk beoordelen. Maar als ze talent zou hebben en ze werkt er ook hard genoeg voor, waarom niet? Denk ik dan eigenlijk. Dan ga je ze ook niet tegenhouden."

Al met al hoopt Verstappen dat zijn dochter uiteindelijk iets gaat doen waar ze gewoon gelukkig van wordt: "Ik hoop dat ze iets kiest wat ze zelf gewoon leuk vindt. Daar ondersteun je haar dan volledig in."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Lily Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

Verstappen krijgt vraag hoeveel Belg er nog in hem zit: "Het is 50/50"

  • Vandaag 08:02
  • 16
Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België

  • 51 minuten geleden
  • 6
Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

Verstappen onthult over slipstream Hadjar: "Ik heb nergens om gevraagd"

  • Gisteren 19:46
  • 9
Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'

Verstappen lyrisch na weergaloze Hadjar-slipstream: 'Anders was het P6 of zoiets'

  • Gisteren 17:23
  • 8
Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!" | F1 Shorts Live

Van Hoepen zorgt voor code rood door flinke crash: "Neeeee!" | F1 Shorts

  • Vandaag 10:32
  • 46
Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'

Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'

  • 34 minuten geleden

Net binnen

14:45
Verstappen rekent op zware race op Spa: 'Zal gevecht worden om ze achter me te houden'
14:29
Russell verwacht "het nodige ellebogenwerk" van Verstappen in België
14:16
Live
LIVE | GP België: Antonelli leidt, Verstappen haalt Leclerc in voor P2
14:01
De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren
13:48
'Red Bull wijst overnamebod van drie miljard dollar op Racing Bulls af'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Vandaag 09:51
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

Gisteren 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

Gisteren 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

Gisteren 13:30
Ontdek het op Google Play
x