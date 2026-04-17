verstappen, red bull, japan

Verstappen over Formule 1-toekomst: "Ook al stop ik er dan mee"

verstappen, red bull, japan — Foto: © IMAGO

Verstappen over Formule 1-toekomst: "Ook al stop ik er dan mee"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Max Verstappen ging donderdag vanuit het theater in Amsterdam in gesprek met de crew van Viaplay. De viervoudig wereldkampioen liet hier onder andere iets meer los over zijn toekomst in de Formule 1.

Verstappen is al enkele weken onderwerp van gesprek in de koningsklasse van de autosport. Na de Grand Prix van Japan liet de viervoudig wereldkampioen weten niet zeker te weten of hij door wil in de Formule 1, vanwege de nieuwe reglementen in de sport. Daarnaast kwam afgelopen week naar buiten dat zijn race-engineer, Gianpiero Lambiase, na 2027 de overstap naar McLaren maakt. Dit leek de toekomst van Verstappen verder op losse schroeven te zetten, maar het vertrek van de Italiaanse Brit lijkt echter niet samen te hangen met de toekomst van de 28-jarige coureur, zo is inmiddels bekend.

Verstappen over Formule 1-reglementen

In gesprek met Viaplay werd Verstappen logischerwijs gevraagd naar het vertrek van Lambiase. De Red Bull Racing-coureur liet weten dat hij hem zijn zegen heeft gegeven om deze kans te grijpen. Ook lichtte Verstappen een tipje van de sluier op, wat betreft de gesprekken die momenteel met de FIA en Formule 1 worden gevoerd over wat er aan de reglementen aangepast kan worden: "Dat we in gesprek zijn is al een vooruitgang", klonk het. "Het probleem is alleen dat je deze reglementen wel een beetje aan kunt passen, maar fundamenteel zit er iets fout. Dat zal niet iedereen publiekelijk toegeven, maar het is wel zo."

Verstappen over Formule 1-toekomst

Verstappen is de afgelopen weken erg vocaal geweest in zijn kritiek: "Ik probeer het gewoon aan te passen. Ook al stop ik er over een paar jaar mee, ik wil het dat een fatsoenlijke sport blijft." Of Verstappen daarmee verklapt dat hij er niet op korte termijn een punt achter zet? Dat wil hij niet hardop uitspreken: "Er moet wel iets veranderen. Dan zou ik ervoor kiezen dat de V10- of V8-motorenweer terugkomen."

