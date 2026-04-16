Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Nigel Mansell gaat Lewis Hamilton dit seizoen aan het langste eind trekken in de strijd om de wereldtitel. De wereldkampioen van 1992 stelt dat de Britse coureur weer helemaal in vorm is en hoopt dat hij zijn achtste kampioenschap kan veiligstellen bij Scuderia Ferrari. Dat laat de voormalig coureur weten in gesprek met Sky Sports News.

Na een moeizaam debuutjaar bij de Italiaanse renstal in 2025, kent Hamilton momenteel een betere start van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen behaalde onlangs tijdens de Grand Prix van China zijn eerste podiumplaats voor het team door als derde te finishen. In het huidige klassement bezet Hamilton de vierde plaats met 41 punten, terwijl Ferrari met de nieuwe SF-26 de tweede positie inneemt in het constructeurskampioenschap achter koploper Mercedes. Hoewel de Brit de afgelopen jaren de nodige moeite kende nadat hij in 2021 de titelstrijd verloor van Max Verstappen, ziet Mansell hem nu als een serieuze kanshebber.

'Romantische' voorspelling

Mansell steekt zijn voorkeur voor zijn landgenoot niet onder stoelen of banken. "Ik ga romantisch doen, ik zou graag zien dat Lewis het doet", vertelt hij over de titelstrijd. De analist ziet regerend wereldkampioen Lando Norris ook als een grote speler, maar gunt het Hamilton meer. "Lando heeft nog zoveel jaren voor zich, hij kan het nog een keer doen. Maar ja, kom op Lewis! Het is iets bijzonders. Je hebt al zoveel bereikt, man. Laten we het gewoon afmaken", aldus Mansell.

De voormalig coureur ziet dat de overstap naar Ferrari de Britse coureur inmiddels goed heeft gedaan. "Dat is zeer waarschijnlijk. Lewis is weer helemaal in vorm en ik ben een enorme fan van hem. Lewis heeft een fantastische carrière gehad en het is geweldig wat hij nu doet", vervolgt Mansell. Hij benadrukt daarbij ook de vooruitgang die het team uit Maranello heeft geboekt. "Hij is nu weer helemaal opgeladen. Ferrari heeft fantastisch werk geleverd in de winter. Ze zitten er goed voor. Mercedes is natuurlijk de koploper en McLaren zal er ook bij zijn", aldus Mansell.

Met de ingrijpende wijzigingen aan de FIA-reglementen voor dit jaar, verwacht Mansell dat de verhoudingen op de grid nog dichter bij elkaar kunnen komen. Hij kijkt daarbij specifiek uit naar de Britse Grand Prix in juli. "Ik denk dat als ze de reglementen aanpassen en we tegen de tijd dat we in Silverstone aankomen, het heel spannend zal worden. Ik hoop op een epische race met zes of zeven coureurs die kans maken op de overwinning, dat zou fantastisch zijn", legt hij uit. Tot slot deelt hij nog een korte waarschuwing uit aan Mercedes-coureur George Russell, die momenteel tweede staat in het kampioenschap. "George is een geweldige coureur en soms is het een kwestie van geluk. Soms heb je een beetje geluk en soms niet. Het is een lang seizoen, maar je moet het voortouw nemen door ongelooflijk gefocust te zijn", aldus Mansell.

