In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk heeft Lewis Hamilton een opvallende opmerking gemaakt over Max Verstappen. De Brit grapte tijdens een persmoment na de kwalificatie aan de hand van de startopstelling dat hij Max Verstappen in ieder geval niet snel zal tegenkomen, iets wat volgens hem goed nieuws is.

Hamilton, zelf startend vanaf P4, was ergens wel blij dat Verstappen niet verder kwam dan P7. "Max zit er niet bij, dus ik zal in ieder geval niet tegen iemand aanbotsen", zo grapte de zevenvoudig wereldkampioen tegenover de media in Oostenrijk. Hamiltons grap komt enkele weken na het incident waarbij Verstappen in Spanje in de rondte werd geduwd door George Russell. De Brit zette tijdens de kwalificatie in Oostenrijk een sterke prestatie neer door als vierde te eindigen, net achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Niet slecht voor een weekend waarin Ferrari een nieuwe vloer introduceerde voor de SF-25.

Verstappen ontevreden

Verstappen, die eerder vijf keer op de Red Bull Ring won, eindigde als zevende. Zijn laatste Q3-ronde werd onder meer verknald door de gele vlaggen die Pierre Gasly veroorzaakte met zijn spinnende Alpine. Desalniettemin was de Limburger totaal niet te spreken over de prestaties van zijn team: "Die laatste ronde is pure pech, maar het ging de hele kwalificatie natuurlijk voor geen meter", vertelde Verstappen na afloop tegenover Viaplay. "Het was heel lastig. Ik had totaal geen balans in de auto en in geen enkele bocht. Het was niet fijn om erin te rijden. Ik denk dat als ik de onboardbeelden van mijn vader van vandaag bekijk [tijdens zijn rally-race], dat we op dezelfde manier door de bocht gaan. Ik had een handrem nodig. Tot aan de kwalificatie waren we niet snel genoeg, maar het was niet zó slecht. Tijdens de kwalificatie werkte ineens helemaal niks."

Russell en Horner

Hamiltons grap volgt op een eerdere opmerking van Russell, die zei dat hij Verstappens disciplinaire situatie in zijn voordeel zou gebruiken. Christian Horner, teambaas van Red Bull, had bezwaar tegen die woorden van Russell. Hamilton zelf was tevreden met de vooruitgang die zijn team 's nachts had geboekt, wat resulteerde in een van zijn beste kwalificatiesessies sinds hij bij Ferrari kwam.