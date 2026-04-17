Max Verstappen laat zich niet afschrikken door de gevaren van de beruchte Nürburgring Nordschleife. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen bereidt zich dit weekend voor op de 24-uursrace van volgende maand en stelt dat het nemen van risico's op de baan hem juist plezier oplevert.

De Nederlander komt dit weekend in actie tijdens de ADAC 24h Qualifiers, die dienen als de laatste grote voorbereiding op de hoofdrace in mei. Verstappen rijdt voor zijn eigen team in een Mercedes-AMG GT3 Evo en deelt de wagen met Lucas Auer. De Nordschleife, ook wel de Groene Hel genoemd, staat bekend als een uiterst gevaarlijk circuit waar de Formule 1 na de zware crash van Niki Lauda in 1976 stopte met racen.

Gevaar en plezier

Ondanks de reputatie van de ruim 25 kilometer lange baan, omarmt Verstappen de uitdaging. "Ik ben me ervan bewust dat ik daar een zware crash kan meemaken, maar ik ben niet bang. Ik vind het juist leuk", aldus de coureur bij ESPN. "Ik geniet er echt van om daar te rijden, het tovert een glimlach op mijn gezicht. Elke keer als ik uit de auto stap, ben ik gelukkig. Dat is ook waar ik naar op zoek ben, om eerlijk te zijn, om plezier te hebben. Ik weet dat het een gevaarlijke baan is, maar ik ben bereid om dat risico te nemen", verklaart Verstappen tegenover het Amerikaanse medium.

Vergelijking met het verleden

Hoewel historische figuren uit de autosport het circuit vaak als levensgevaarlijk bestempelden, nuanceert Verstappen de huidige situatie. "Ik ben het ermee eens vanuit een F1-oogpunt, en vooral in de jaren zestig en zeventig, maar de baan is erg veranderd vergeleken met toen. Dus het is een beetje anders", legt hij uit. Volgens de Red Bull-coureur is het risico relatief. "Nu vind ik het prima. Je kunt overal crashen. Het is gevaarlijk op veel verschillende circuits. De baan in Suzuka is ook gevaarlijk. Het hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt", voegt hij toe.

Voorbereiding in het donker

Om optimaal aan de start te verschijnen voor de 24-uursrace, gebruikt Verstappen de kwalificatieraces van dit weekend om extra kilometers te maken. Vorige maand kwam hij al als eerste over de streep tijdens een vier uur durende NLS-race, maar zijn team werd toen gediskwalificeerd vanwege het gebruik van een extra set banden. "Ik heb in het algemeen nog wat meer ervaring nodig", stelt Verstappen. "Ik zou misschien graag richting de nacht of dicht tegen de nacht aan willen rijden. Gewoon om een idee te hebben van wat ik kan verwachten. Ik maak me er geen zorgen over. Ik want het gewoon doen. De enige kans daarvoor is volgens mij in een van de kwalificatieraces."

