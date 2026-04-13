Daar waar Max Verstappen afgelopen weekend in Frankrijk was om zijn Verstappen Racing bij te staan in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, en George Russell bij het tennis ging kijken, was Lewis Hamilton met zijn nieuwe vriendin Kim Kardashian aanwezig bij een concert van Justin Bieber.

De geruchten over de relatie tussen de twee, door fans ook wel ‘Hamildashian’ genoemd, bereikten begin dit jaar een kookpunt nadat ze meermaals samen werden gezien, onder meer bij de Super Bowl in Amerika. Hoewel Hamilton zich momenteel volledig richt op zijn tweede seizoen bij Ferrari, waar hij na de openingsrace in Australië de vierde plek in het kampioenschap bezet, lijkt de invloed van Kardashian achter de schermen al voelbaar.

Hamilton en Kardashian bij Justin Bieber

Het duo werd afgelopen zaterdag gespot tijdens een concert van Justin Bieber, waarbij Hamilton en Kardashian arm in arm voor het podium liepen. Daarbij probeerde het duo zich af te schermen door gezichtsbedekking te dragen, maar daar keken enkele fans toch doorheen.

👀 Lewis Hamilton; Kim Kardashian, North West ve Miles ile birlikte Coachella'da, Justin Bieber konserinde görüntülendi. pic.twitter.com/KOrjYYvxDf — Krampon F1 (@F1Krampon) April 12, 2026

