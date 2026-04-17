close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
verstappen, red bull, japan

Verstappen geniet van theatershow: "Veel vreselijke PR-dingen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft toegegeven dat hij momenteel moeite heeft om het plezier in de Formule 1 vast te houden, maar put tegelijkertijd nieuwe motivatie uit de steun van zijn fans. Tijdens zijn eigen theatershow in Amsterdam gaf de coureur aan dat hij dergelijke evenementen wellicht vaker nodig heeft om gemotiveerd te blijven.

De viervoudig wereldkampioen maakte donderdagavond zijn theaterdebuut tijdens de show 'Een avond met Max Verstappen – Fueled by Viaplay'. Voor een publiek van ongeveer negenhonderd abonnees deelde hij persoonlijke verhalen over zijn carrière en de offers die hij voor de sport heeft gebracht. Het evenement, waarvan de registratie vanaf vandaag rond 20:00 uur te streamen is, bleek een welkome afwisseling voor de Nederlander. Verstappen staat erom bekend dat hij geen groot fan is van de vele mediaverplichtingen die bij de Formule 1 komen kijken, maar maakte voor deze avond een uitzondering. "Ik doe veel vreselijke PR-dingen, maar dit is wel leuk", zo citeert Algemeen Dagblad de coureur op donderdagavond. Tijdens de avond werd hij op het podium vergezeld door verschillende analisten om terug te blikken op zijn successen.

Moeizame seizoensstart

Uitspraken over zijn motivatie komen niet uit de lucht vallen, aangezien het huidige Formule 1-seizoen vooralsnog uiterst moeizaam verloopt voor de coureur. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan staat Verstappen op 17 april 2026 met slechts twaalf punten op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap. De nieuwe technische reglementen vallen hem zwaar, waarbij hij de huidige generatie wagens eerder al omschreef als een vorm van Formule E op steroïden. Vorige week gaf hij al toe dat hij zichzelf dagelijks moet overtuigen om door te gaan in de koningsklasse.

Staande ovatie

Het hoogtepunt van de avond vond plaats toen Verstappen een cheque ter waarde van 24.750 euro in ontvangst mocht nemen. Dit bedrag is bestemd voor Wings for Life, de stichting waar Red Bull zich wereldwijd voor inzet om onderzoek naar de genezing van dwarslaesies te financieren. Na het in ontvangst nemen van de donatie werd de coureur getrakteerd op een staande ovatie van het aanwezige publiek. Die massale steunbetuiging deed zichtbaar iets met de Red Bull-rijder, die daarna op serieuze toon zijn huidige gemoedstoestand besprak. "Weet je wat het is? Ik heb dit seizoen natuurlijk niet altijd even veel plezier, maar als ik vanavond alles weer terugzie... Misschien heb ik dit soort dingen vaker nodig om gemotiveerder te raken", sloot Verstappen af. 

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Viaplay

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Kelly Piquet niet blij met Nürburgring-bezoekjes: "Dat moet ik wel aankaarten"

  • 2 uur geleden
Verstappen accepteert gevaren Nürburgring: 'Ik ben niet bang voor een crash'

  • 3 uur geleden
Verstappen over Formule 1-toekomst: "Ook al stop ik er dan mee"

  • 3 uur geleden
'Dit bedrag loopt Max Verstappen mis bij vroegtijdig vertrek uit Formule 1'

  • Gisteren 21:00
  • 3
Verstappen voedt geruchtenstroom over McLaren en hint op hereniging met Lambiase

  • Vandaag 07:35
  • 1
Verstappen reageert officieel op vertrek Lambiase: "Ik zei: 'Je bent stom als je het niet doet'"

  • Vandaag 06:57

Net binnen

12:20
Nelson Piquet waarschuwt Verstappen: "Red Bull gaat hem buitenspel zetten"
11:44
Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan
10:41
Red Bull Racing reageert op massale leegloop en kondigt komst nieuwe kopstukken aan
10:01
Kelly Piquet niet blij met Nürburgring-bezoekjes: "Dat moet ik wel aankaarten"
09:29
Ex-vrouw Schumacher verbreekt relatie na ontdekken crimineel verleden nieuwe partner
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Nelson Piquet waarschuwt Verstappen: "Red Bull gaat hem buitenspel zetten" Max Verstappen

Nelson Piquet waarschuwt Verstappen: "Red Bull gaat hem buitenspel zetten"

2 minuten geleden
Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan CELEBRITY NIEUWS

Lewis Hamilton en Kim Kardashian voeden geruchten en lijken samen te gaan

38 minuten geleden
Red Bull Racing reageert op massale leegloop en kondigt komst nieuwe kopstukken aan Red Bull Racing

Red Bull Racing reageert op massale leegloop en kondigt komst nieuwe kopstukken aan

1 uur geleden 1
Ex-vrouw Schumacher verbreekt relatie na ontdekken crimineel verleden nieuwe partner CORA SCHUMACHER

Ex-vrouw Schumacher verbreekt relatie na ontdekken crimineel verleden nieuwe partner

2 uur geleden 4
Ontdek het op Google Play
x