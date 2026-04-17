Verstappen geniet van theatershow: "Veel vreselijke PR-dingen"
Max Verstappen heeft toegegeven dat hij momenteel moeite heeft om het plezier in de Formule 1 vast te houden, maar put tegelijkertijd nieuwe motivatie uit de steun van zijn fans. Tijdens zijn eigen theatershow in Amsterdam gaf de coureur aan dat hij dergelijke evenementen wellicht vaker nodig heeft om gemotiveerd te blijven.
De viervoudig wereldkampioen maakte donderdagavond zijn theaterdebuut tijdens de show 'Een avond met Max Verstappen – Fueled by Viaplay'. Voor een publiek van ongeveer negenhonderd abonnees deelde hij persoonlijke verhalen over zijn carrière en de offers die hij voor de sport heeft gebracht. Het evenement, waarvan de registratie vanaf vandaag rond 20:00 uur te streamen is, bleek een welkome afwisseling voor de Nederlander. Verstappen staat erom bekend dat hij geen groot fan is van de vele mediaverplichtingen die bij de Formule 1 komen kijken, maar maakte voor deze avond een uitzondering. "Ik doe veel vreselijke PR-dingen, maar dit is wel leuk", zo citeert Algemeen Dagblad de coureur op donderdagavond. Tijdens de avond werd hij op het podium vergezeld door verschillende analisten om terug te blikken op zijn successen.
Moeizame seizoensstart
Uitspraken over zijn motivatie komen niet uit de lucht vallen, aangezien het huidige Formule 1-seizoen vooralsnog uiterst moeizaam verloopt voor de coureur. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan staat Verstappen op 17 april 2026 met slechts twaalf punten op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap. De nieuwe technische reglementen vallen hem zwaar, waarbij hij de huidige generatie wagens eerder al omschreef als een vorm van Formule E op steroïden. Vorige week gaf hij al toe dat hij zichzelf dagelijks moet overtuigen om door te gaan in de koningsklasse.
Staande ovatie
Het hoogtepunt van de avond vond plaats toen Verstappen een cheque ter waarde van 24.750 euro in ontvangst mocht nemen. Dit bedrag is bestemd voor Wings for Life, de stichting waar Red Bull zich wereldwijd voor inzet om onderzoek naar de genezing van dwarslaesies te financieren. Na het in ontvangst nemen van de donatie werd de coureur getrakteerd op een staande ovatie van het aanwezige publiek. Die massale steunbetuiging deed zichtbaar iets met de Red Bull-rijder, die daarna op serieuze toon zijn huidige gemoedstoestand besprak. "Weet je wat het is? Ik heb dit seizoen natuurlijk niet altijd even veel plezier, maar als ik vanavond alles weer terugzie... Misschien heb ik dit soort dingen vaker nodig om gemotiveerder te raken", sloot Verstappen af.
