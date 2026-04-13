Eddie Irvine tempert euforie over Hamilton: 'Overklast door Leclerc'
Volgens voormalig Formule 1-coureur Eddie Irvine is het nog te vroeg om de vlag uit te hangen over de vorm van Lewis Hamilton bij Ferrari. De Noord-Ier benadrukt dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn sterke optreden in China niet als een gegeven mag beschouwen, aangezien hij een race eerder in Japan volledig werd overschaduwd door zijn teamgenoot Charles Leclerc.
Hamilton beleefde een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever, maar wist in Shanghai uiteindelijk beslag te leggen op de derde plaats. Hiermee behaalde de Brit zijn eerste podiumfinish in dienst van de renstal uit Maranello. Irvine waarschuwt echter voor overmatig optimisme. "Ik zou dat niet als vanzelfsprekend beschouwen", reageert hij bij La Gazzetta dello Sport op de vraag of Hamilton zijn draai inmiddels heeft gevonden. "In China eindigde hij voor het eerst op het podium voor Ferrari, maar dat is echt zijn circuit. In Japan werd hij gedurende het hele weekend echter overklast door Charles Leclerc", aldus Irvine. Momenteel bezet Leclerc met 49 punten de derde plaats in het wereldkampioenschap voor coureurs, precies één positie boven Hamilton.
Structureel nadeel
Naast zijn kritische geluid over de wisselvalligheid van Hamilton, wijst Irvine ook op de bredere uitdagingen waar Ferrari momenteel mee kampt. Volgens de analist heeft het Italiaanse team nog altijd te lijden onder de geografische afstand tot de Britse autosportindustrie, wat de ontwikkeling van de auto in de weg zou staan. "Het is altijd erg lastig voor de Scuderia", legt Irvine uit. "Het probleem is de afstand tot het hart van de Formule 1-wereld, en dat is het Verenigd Koninkrijk", waarbij hij doelt op het gebrek aan kruisbestuiving met andere teams in de zogeheten 'Motorsport Valley'.
Eén overwinning
Ondanks deze structurele hindernissen en de huidige achterstand op het dominante Mercedes, ziet Irvine wel degelijk tekenen van progressie bij zijn voormalige werkgever. Waar Ferrari vorig jaar nog regelmatig worstelde, verwacht hij nu dat het team in staat is om successen te boeken. "Vergeleken met vorig jaar denk ik echter dat ze minimaal één overwinning veilig kunnen stellen", besluit de oud-coureur. De volgende gelegenheid voor Ferrari en Hamilton om zichzelf te bewijzen is tijdens de Grand Prix van Miami, die begin mei op het programma staat.
