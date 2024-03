FIA-president Mohammed Ben Sulayem ligt onder vuur vanwege twee acties tijdens het F1-seizoen van 2023. Hij zou zich bemoeid hebben met het eindresultaat in Saoedi-Arabië en het circuit van Las Vegas. Na een eerdere verklaring van de autosportbond komt de FIA nu met een verduidelijking dat bepaalde informatie over de beschuldigingen niet klopt.

De BBC kwam eerder deze week, dankzij informatie verkregen van een klokkenluider, met het nieuws dat Ben Sulayem er persoonlijk voor wilde zorgen dat het eindresultaat van de Grand Prix van Saoedi-Arabië werd aangepast. Fernando Alonso kreeg een straf van tien seconden aan zijn broek, omdat Aston Martin aan de auto had gezeten tijdens het incasseren van een eerder gekregen straf, en de FIA-president was het niet eens met deze straf. Hij zou Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa, de vice-president van sport in het Midden-Oosten, hebben gebeld om zijn mening over de straf duidelijk te maken. De tien seconden straf van Alonso werd teruggedraaid, waardoor hij weer op de derde positie werd gezet, ten koste van George Russell. Of dat is gebeurd, vanwege het mogelijke telefoongesprek van Ben Sulayem, is niet bekend.

Nieuw statement van de FIA

Ben Sulayem werd via de BBC door een klokkenluider er ook van beschuldigd te hebben geprobeerd de Grand Prix van Las Vegas stop te zetten. Hij zou officials hebben verteld dat ze het stratencircuit moesten afkeuren. Waarom de president van de FIA dat zou willen, is ook niet bekend. De internationale autosportbond liet op dinsdagavond middels een verklaring weten op de hoogte te zijn van de aantijgingen. "De Compliance Officer heeft een rapport ontvangen met details over mogelijke beschuldigingen, waarbij bepaalde leden van de bestuursorganen betrokken zijn. Het Compliance Department beoordeelt deze zorgen, zoals gebruikelijk is bij dergelijke zaken, om ervoor te zorgen dat er een eerlijk proces volgt."

Deze woensdag kwam de FIA echter met een verduidelijking om erop te wijzen dat het rapport over mogelijke beschuldigingen niet per se over Ben Sulayem of de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Las Vegas gaan. "Het is betreurenswaardig en een bron van grote zorg dat de zaak zonder voorafgaande toestemming aan de media is bekendgemaakt en dat bepaalde elementen van het rapport onjuist zijn gerapporteerd", legde een woordvoerder uit tegenover de Associated Press. Wie of wat dan wel precies onderzocht wordt bij de FIA, laat nog op zich weten.

