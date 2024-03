George Russell stelt dat Mercedes een kans om Max Verstappen naar Mercedes te halen zeker niet moet laten liggen. De drievoudig wereldkampioen heeft nog contract tot eind 2028 en Toto Wolff liet eerder al weten dat hij een goede auto wil bouwen om zo de beste coureurs, inclusief Verstappen, te kunnen verleiden naar Mercedes te komen.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Saoedi-Arabië gaat Russell in op de geruchten omtrent Verstappen en een mogelijke overstap naar Red Bull als de huidige chaos daar zorgt voor veranderingen. Volgens Russell zou Mercedes gek zijn als het de kans laat schieten om de Nederlander vast te leggen. "Elk team wil de best mogelijke line-up hebben en op dit moment is hij de beste coureur op de grid. Als je een coureur als Max kunt halen, moet je dat zeker doen. Maar we weten niet precies wat er bij Red Bull aan de hand is en het gaat ons ook niets aan wat er daar gebeurt."

Wat leerde Mercedes in Bahrein?

Dan door naar de W15. Elk team blikt na een raceweekend terug op de data en trekt dan conclusies, zeker na het eerste raceweekend van een nieuw seizoen. Volgens Russell was de conclusie bij Mercedes vooral dat de W15 een betere balans heeft en in potentie een prima auto kan worden. "De conclusie die we trokken was dat de auto potentieel heeft. We waren snel in de kwalificatie en de lange runs op vrijdag, en in de race hadden we koelproblemen. Ik denk dat we in de strijd om P2 zouden zijn geweest met Checo (Pérez) en Carlos (Sainz)."

Problemen met de koeling

Russell is er met zijn team nog niet achter waarom het probleem tijdens de race ineens daar was en ervoor heeft gezorgd dat er niet om P2 en P3 gestreden kon worden. Wel denkt Russell dat er tijdens het weekend in Djedda meer in zal zitten voor Mercedes. "We begrijpen niet waarom, omdat we tijdens het testen niets hebben veranderd en het ons overviel. We hebben hier nog wat werk te doen om er bovenop te komen, maar we zouden hier beter moeten zijn."

