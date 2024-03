Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is de huidige rijdersmarkt er eentje om in de gaten te houden en hoewel de naam van Max Verstappen onlangs nog werd gelinkt aan het zitje dat Lewis Hamilton achterlaat, erkent de Oostenrijker dat de Limburger nu geen redenen heeft om te vertrekken bij Red Bull Racing.

Met het vertrek van Hamilton aan het einde van 2024 is het gespeculeer over het zitje naast George Russell begonnen. De namen van Fernando Alonso en Carlos Sainz zijn al enkele keren genoemd, terwijl er ook wordt gewezen naar Alexander Albon als eventuele vervanger. Wolff heeft er echter geen geheim van gemaakt dat het zijn plan is om Mercedes-junior Kimi Antonelli te laten doorstromen, maar door de onrust bij Red Bull Racing werd ook Verstappen ineens een potentieel doelwit.

Onrust Red Bull Racing

De Limburger heeft echter nog een contract tot en met 2028 op zak, al zou daar volgens diverse berichten een 'Helmut Marko-clausule' inzitten. Daarin zou staan dat als Marko vertrekt bij Red Bull, dat Verstappen ook vrij is om te gaan. De huidige onrust bij Red Bull Racing is voor Wolff voer om te speculeren over de eventuele komst van de drievoudig kampioen. Eerder gaf hij al aan dat een coureur uiteindelijk de snelste auto zal kiezen en dat het daarom de taak van Mercedes is om zo'n wagen te leveren.

'We zullen zien wat er gebeurt'

Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports F1 vertelt Wolff dat Verstappen zeker een doelwit is, maar tegelijkertijd is de Oostenrijker realistisch. "De markt is erg interessant. Voor een coureur is het belangrijkste om bij diegenen te blijven die het snelste is en er is geen reden waarom Max Red Bull nu snel zou verlaten... Maar we zullen zien wat er gebeurt", aldus de teambaas van Mercedes.

