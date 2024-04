Carlos Sainz is naar verluidt overeengekomen met Mercedes en de overstap naar het Duitse Formule 1-team zou voor 2025 al een zekerheid zijn. Er zou echter één kwestie zijn waar de Spanjaard en teambaas Toto Wolff over botsen.

Lewis Hamilton wist zes wereldkampioenschappen binnen te slepen met de Zilverpijlen, maar hij vond dat het tijd was voor een nieuw avontuur. De Brit maakt na 2024 de overstap naar Ferrari waar hij de nieuwe teamgenoot zal worden van Charles Leclerc. Dat betekent dus dat Sainz moet vertrekken bij de Scuderia en tegelijkertijd is Mercedes op zoek naar een opvolger van Hamilton. Wolff liet eerder weten Max Verstappen, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli en Sainz op zijn lijstje te hebben staan. De verwachting is momenteel dat Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing zal uitzitten. Afgelopen donderdag kondigden Alonso en Aston Martin een verlenging van hun samenwerking aan voor tot en met 2026.

Krabbel moet nog gezet worden

La Gazzetta dello Sport brak afgelopen vrijdag het nieuws dat Sainz zijn handtekening al bij Mercedes had gezet. Volgens de Italiaanse krant zou het gaan om een 'één plus één'-deal, waarbij beide partijen na elk seizoen kunnen besluiten om een punt achter de samenwerking te zetten of om met elkaar door te gaan.

Ondertussen meldt Formula Uno Analisi Tecnica ook dat Sainz voor Mercedes zal uitkomen vanaf 2025, maar dat de krabbel nog niet gezet is. De man uit Madrid zou namelijk botsen met Wolff over één detail in het contract. Naar verluidt wil Sainz meer zekerheid en eist hij een deal van minstens twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Hij zou dan tot eind 2027 voor Mercedes kunnen rijden. De voorkeur van Wolff gaat uit naar de 'één plus één'-deal, omdat hij Antonelli direct een kans in de Formule 1 wil kunnen aanbieden, wanneer de 17-jarige daar klaar voor is. Sainz zou liever niet het stoeltje warm willen houden voor Antonelli en na een jaar aan de kant geschoven kunnen worden.

