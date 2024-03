Dr. Helmut Marko blikt aan de vooravond van het raceweekend in Saoedi-Arabië vooruit op de kansen van Red Bull Racing, ook reageert hij bij OE24 op de actualiteiten en de berichtgeving van een eventuele ontsnappingsclausule van Max Verstappen.

De regerend constructeurskampioen staat de afgelopen weken in het nieuws en niet om de goede redenen. Zo zou het moeten gaan over het sportieve plaatje, maar het gedoe rondom Christian Horner voert de boventoon. Inmiddels wordt er zelfs gesproken over een mogelijke ontsnappingsclausule van verdedigend kampioen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff deed daar nog een schepje bovenop door te stellen dat een overstap naar Mercedes niet uitgesloten kan worden.

Verstappen heeft echter zijn loyaliteit aan Marko uitgesproken en daar wil de tachtigjarige adviseur het dan ook bij houden. "Ik blijf hier bij mijn 'geen commentaar'-reactie. Feit is dat er een grote vertrouwensband is tussen Max en mij." Dat Mercedes aan het flirten is met de drievoudig kampioen, daar heeft Marko ook geen boodschap aan: "Daar ga ik niet op in." Ook Marko sluit zich aan bij de woorden van Jos Verstappen, die stelde dat de storm maar snel moet gaan liggen en de rust moet terugkeren.

Wat betreft het sportieve aspect kan Marko zijn geluk niet op na de openingsrace in Bahrein. Toch is het circuit in Saoedi-Arabië van een hele andere aard en ook Marko kan nog maar lastig inschatten hoe de RB20 daar zal zijn. "In Djedda hebben we een heel ander circuit met meer hogesnelheidsbochten en een ander asfalt. Ik zal blij zijn als onze auto daar net zo goed werkt als tijdens de seizoensopener."

