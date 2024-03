Oliver Bearman mocht vanavond meedoen aan zijn allereerste kwalificatie in de Formule 1. De invaller van Carlos Sainz zal de Grand Prix van Saoedi-Arabië aanvangen vanaf P11. De 18-jarige Ferrari-coureur was daar eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld mee.

Op de zaterdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat Sainz onder het mes moest vanwege een blindedarmontsteking. Bearman, die gisteren nog pole position had gepakt in de FIA Formule 2, maar de klasse onder de Formule 1 dit weekend in Djedda dus moet overslaan, werd aangewezen als de invaller voor de zieke Spanjaard. De jonge Brit wist in de top tien te eindigen in Vrije Training 3, maar moest het doen met de elfde positie in de kwalificatie. Hij miste een plekje in Q3, toen Lewis Hamilton 0.036 seconden harder ging op het Jeddah Corniche Circuit.

Stiekem teleurgesteld

"Ik werd vanochtend wakker met mijn ogen gericht op de F2-sprintrace, bedenkend hoe ik mijn tiende startplek kon maximaliseren," begon Bearman bij F1 TV. "Op een gegeven moment werd het duidelijk dat ik de F1-auto moest instappen - een geweldige kans natuurlijk. Mijn beste wensen gaan uit naar Carlos en ik hoop dat hij snel herstelt. Maar voor mij persoonlijk is dit een geweldig moment en een mooie kans en ik ben er klaar voor om alles te geven. Ik hoor misschien niet teleurgesteld te zijn, maar eigenlijk ben ik dat wel."

Foutje in Q2

"Ik maakte een fout tijdens mijn eerste pushronde, dus het kwam volledig aan op mijn tweede rondje," zo legde hij uit over hoe Q2 verliep. "De banden zijn dan niet meer op hun best en dat is mijn fout geweest." Op de vraag wat zijn doel is voor de race op zaterdag antwoordde Bearman: "De auto veilig aan de finish brengen. Punten scoren zou een bonus zijn, maar het belangrijkste is om kilometers te maken en ervaring op te doen. Het is pas mijn eerste race, dus ik moet er ook niet teveel van verwachten. Het is ook nog eens een lastig circuit, dus ja."

