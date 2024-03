Terwijl teamgenoot Oliver Bearman tijdens zijn eerste kwalificatie in F1 op P11 eindigde, reed Charles Leclerc in Q3 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië naar P2. De Monegask was niet helemaal tevreden over zijn auto, maar wel over het resultaat.

Leclerc was niet tevreden over de balans van zijn auto, zeker als hij op nieuwe banden naar buiten ging. Toch kreeg Leclerc het bij zijn laatste run in Q3 voor elkaar om naar P2 te gaan. Leclerc blikt terug op Q3. "De eerste ronde in Q3 probeerde we wat anders door een opwarmrondje te doen, maar dat werkte niet zo goed. Tijdens de tweede ronde kwam alles bij elkaar en heb ik het maximale uit de auto gehaald. Ik ben blij met het rondje, maar het is jammer dat we verder [van Verstappen] zitten dan we gehoopt hadden. Morgen is de race en ik hoop dat we dan de auto van Red Bull kunnen uitdagen."

Leclerc over de race en Bearman

Leclerc is over het algemeen tevreden over de verbeteringen binnen Ferrari in vergelijking met 2023. "We hebben een stap vooruit gezet ten opzichte van vorig jaar. Ik voel mij comfortabeler in de auto. De auto is beter tijdens de race. We moeten ons focussen op onszelf en kunnen natuurlijk nu de auto niet meer aanpassen. We gaan alles optimaliseren voor de race en dan zien we wat mogelijk is." Tot slot wordt Leclerc ook nog naar Carlos Sainz, die dit weekend niet meer in actie komt vanwege een blindedarmontsteking, en Bearman gevraagd. "Ten eerste hoop ik dat Sainz snel herstellen gaat. Wat betreft Bearman: fantastisch gedaan. Hij reed alleen in VT3 en vond meteen zijn ritme. Dat is knap en ik ben blij voor hem. Het is een speciale dag voor hem en je eerste race rijden in F1, in een Ferrari na amper een sessie gereden te hebben is heel speciaal. Hopelijk kunnen we allebei morgen veel punten scoren voor het team."

