Carlos Sainz komt niet meer in actie tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur heeft een blindedarmontsteking en moet geopereerd worden. De Spanjaard zal vervangen worden door Oliver Bearman.

Carlos Sainz heeft een blindedarmontsteking en moet geopereerd worden, dat laat het team van Ferrari zojuist weten. De Spanjaard zal niet meer in actie komen tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië. Formule 2-coureur Oliver Bearman, sinds 2022 onderdeel van de Ferrari Driver Academy, neemt het zitje vanaf de derde vrije training over. "Carlos is gediagnosticeerd met een blindedarmontsteking en heeft een operatie nodig", leest het bericht van Ferrari. "Oliver Bearman zal hem vanaf VT3 vervangen, en daarom niet in actie komen tijdens deze ronde van het Formule 2-kampioenschap. De Ferrari-familie wenst Carlos een spoedig herstel."

Artikel gaat verder onder video

Sainz geveld door blindedarmontsteking

Sainz liet op woensdag de mediaverplichtingen al aan zich voorbij gaan, omdat hij zich niet goed voelde. In eerste instantie werd gedacht dat hij een voedselvergiftiging had opgelopen. In de eerste en tweede vrije training op donderdag kwam hij dan ook gewoon in actie, waar hij respectievelijk de vijfde en zevende tijd klokte. "Vandaag draaide het erom om mezelf op de baan te krijgen en zoveel mogelijk over de auto te leren zonder mijzelf tot de limiet te pushen, want ik voelde mij nog niet ideaal", klonk het na afloop. "We hebben pet programma probleemloos af kunnen werken en hopelijk voel ik me morgen weer wat beter, al zal het geen honderd procent zijn."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd