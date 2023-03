Vincent Bruins

Alpine boekte vooruitgang tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië en er zijn tekenen dat de relatie tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly zich ook aan het ontwikkelen is. Het duo heeft een goed gedocumenteerde geschiedenis. Ze waren sinds hun zesde zeer hechte vrienden, maar de relatie verslechterde toen het racen serieuzer werd.

Voorafgaand aan Gasly's overstap naar de Franse renstal, werd de turbulente geschiedenis tussen de twee aangekaart door fans en de media, en speculaties werden nog meer aangewakkerd door de moeilijke relatie die Ocon had met andere teamgenoten, zoals Sergio Pérez en Fernando Alonso.

Redenen voor optimisme

Gasly en Ocon hebben tot nu toe echter geen meningsverschillen gehad en hun gebaren tijdens de afkoelronde op het Jeddah Corniche Circuit geven nog meer redenen voor optimisme voor de volledige Franse bezetting bij Alpine. Het team dat deels gebaseerd is in Enstone en deels in Viry-Châtillon, scoorde punten met beide auto's in Saoedi-Arabië en wist enkele vroege problemen met de setup op te lossen om een goede prestatie in de kwalificatie om te zetten in punten. Ze kwamen allebei in Q3 terecht en finishten als achtste en negende met Ocon voor Gasly.

Felicitaties

Na het zien van de zwart-witgeblokte vlag in Djedda was er nette communicatie tussen de Alpine-teamgenoten. Op de onboard-beelden is te zien hoe Gasly naast Ocon over het uitloopgebied rijdt en naar hem zwaait als felicitatie. Het gebaar werd vervolgens beantwoord door Ocon. Het toont aan dat het met de team spirit goed zit in het kamp van Alpine.