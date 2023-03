Kimberley Hoefnagel

Alpine heeft geprobeerd om de strafpunten van Pierre Gasly kwijt te laten schelden, maar is hierin niet geslaagd dankzij tegenstand van andere teams. Volgens teambaas Otmar Szafnauer zien sommige concurrenten namelijk hun kans om van de strafpunten van de Fransman de kunnen profiteren.

Gasly heeft tijdens het Formule 1-seizoen van 2022 een hoop strafpunten verzameld. Hierdoor heeft de Fransman op het moment van schrijven maar liefst tien strafpunten op zijn naam staan. De eerste strafpunten verlopen pas op 22 mei 2023, wat betekent dat de Alpine-coureur voorlopig erg voorzichtig moet gaan doen. Hij mag voor die tijd namelijk nog maar één strafpunt krijgen, anders zal hij een race aan de kant moeten zitten. Onlangs werd bekend dat er vanaf dit seizoen geen strafpunten meer uitgedeeld zullen worden voor kleine overtredingen, zoals het overschrijden van de baanlimieten. Volgens Szafnauer is het overduidelijk dat dit met terugwerkende kracht ingevoerd moet worden en dat er dus punten geschrapt moeten worden.

"Er zijn twee elementen", vertelt hij tegenover de Duitse tak van Motorsport.com. "Ten eerste: waar moet je in de toekomst voor worden gestraft? Ik denk dat het terecht is dat je niet wordt gestraft voor dingen zoals baanlimieten, maar voor gevaarlijk rijgedrag, waar het altijd voor bedoeld was. Ik weet niet hoe het zo is gekomen dat dingen zoals de baanlimieten of de afstand op de safety car ooit in deze regel zijn opgenomen, want dat is niet gevaarlijk rijden. Maar dat is één ding. Ik ben het eens met de nieuwe interpretatie van de FIA" Het moet volgens de teambaas echter met terugwerkende kracht geïmplementeerd worden. "Als we allemaal opstaan, onze hand opsteken en zeggen dat we een fout hebben gemaakt, dan moeten we die fout ook met tegenwerkende kracht corrigeren. Kijk vooruit", stelt hij.

Tegenwerking vanuit concurrentie

Szafnauer heeft tijdens de vorige vergadering van de Formule 1-commissie getracht om dit ook voor elkaar te krijgen. Als de nieuwe regel met terugwerkende kracht ingevoerd zou worden, zou Gasly slechts zes punten overhouden. Hiermee zou de Fransman weer wat ademruimte krijgen. Hoewel sommige concurrenten vonden dat het een goed idee was, vond de meerderheid het niet nodig om dit te doen. "Ik was in de minderheid." Volgens de Alpine-teambaas stonden slechts drie à vier teams aan zijn kant. Een aantal van de tegenstanders gaven volgens hem ook eerlijk toe dat dit was vanwege opportunistische redenen. "Ze hopen dat er iets met ons gebeurt."