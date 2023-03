Kimberley Hoefnagel

Christian Horner heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over de hele soap rondom de budgetcap. Volgens de teambaas is één van de concurrenten namelijk naar de sponsoren en partners van het team gestapt, om zo te kunnen stoken. Tegelijkertijd wordt Red Bull volgens Horner te makkelijk afgeschilderd als de boeman.

Red Bull is officieel natuurlijk een Oostenrijks team, maar de fabriek is gevestigd in Milton Keynes. Je zou denken dat het team hierdoor ook in Groot-Brittannië een grote achterban heeft, maar dat valt in de praktijk heel erg tegen. Horner zelf denkt wel te weten hoe het komt, zo verklaart hij in gesprek met het Britse Inews. "[Het zou anders zijn] als we een Britse coureur hadden, zoals een zeker team in Brackley. We worden te makkelijk gezien als de bad guys, zo stelt de teambaas.

Red Bull was niet verantwoordelijk voor de chaotische gebeurtenissen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, aangezien de situatie veroorzaakt werd in de kamer van de wedstrijdleiding. Toch werd de schuld voor de uitkomst van die race meermaals bij Red Bull neergelegd. Ook de overschrijding van de budgetcap zorgde de afgelopen maanden voor een hoop kritiek. Hoewel de FIA het zelf een kleine overtreding noemde, kon de Oostenrijkse renstal op een hoop commentaar rekenen, ook vanuit de paddock. Red Bull heeft de straf volledig geaccepteerd, maar is niet blij met hoe de concurrentie ermee om is gegaan.

'Achterbakse actie'

"Het beschadigde ons", verklaart Horner, die onthult dat één van de concurrenten zelfs een stapje te ver is gegaan. "Deze dingen worden gebruikt door onze concurrenten. Eén van hen nam contact op met onze sponsoren en partners en suggereerde dat we hun merken in diskrediet zouden brengen. Dat was gewoon achterbaks." De teambaas laat in het midden om welk team het gaat. "Mijn vrouw heeft altijd gezegd dat een schouderklopje slechts op vijftien centimeter afstand zit van een schop onder je kont. Dit is een beetje als de Kardashians op wielen. Zolang je je maar comfortabel voelt bij je genomen beslissingen. Dat is hoe ik mijn leven leef."