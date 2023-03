Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 08:47

Charles Leclerc en Carlos Sainz maken zich zorgen over de vuile lucht in de Formule 1. De Ferrari-coureurs spraken zich erover uit na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Volgens hen was inhalen daar erg lastig.

Ferrari heeft niet de start van het nieuwe seizoen meegemaakt dat het had willen hebben in 2023. Leclerc maakte kans op een podium in Bahrein, maar viel in de laatste helft uit met elektronische problemen. Hij had voor de race op Jeddah Corniche Circuit een derde electronic control unit nodig en kreeg een gridstraf van tien plaatsen. Hij reed vanaf de twaalfde positie wat naar voren in de openingsfase, maar kwam vast te zitten op P7. Sainz heeft tot dusver geen grote problemen meegemaakt, maar met een vierde en een zesde plek heeft hij ook nog geen podium behaald.

Aantal inhaalacties

In de Grand Prix van Bahrein van 2022 vonden er 77 inhaalacties plaats. Eerder deze maand waren dat er maar 37, de minste op Bahrain International Circuit in het DRS-tijdperk dat twaalf jaar geleden begon. Het aantal inhaalacties in Djedda zakte van 38 naar 33 vergeleken met vorig jaar, ondanks dat Leclerc en Max Verstappen de race moesten aanvangen vanaf de twaalfde en vijftiende plek, respectievelijk. Redenen waarom vuile lucht dit jaar weer meer een probleem is, kunnen zijn dat de auto's anderhalve centimeter hoger moeten liggen om porpoising te voorkomen of dat engineers hun eigen auto's hebben weten te verbeteren met als nadeel dat er meer turbulentie is voor de deelnemers erachter.

Zoals de oude auto's

"In vuile lucht zijn deze auto's wel wat slechter vergeleken met vorig jaar, waarschijnlijk omdat er meer downforce uit te auto's worden gehaald en door de nieuwe reglementen," zo doelde Sainz voor de camera van Sky Sports op het feit dat de auto's anderhalve centimeter omhoog moesten. "Ze beginnen een beetje zoals de oude auto's te worden waar vuile lucht ons tegenhoudt en het was dan ook niet makkelijk inhalen [in Saoedi-Arabië]." Leclerc voegde dit er nog aan toe na afloop van de race in het Midden-Oosterse koninkrijk: "Ik had wel sneller gekund, maar wanneer ik binnen een seconde van Carlos reed, voelde ik meteen de turbulentie van de auto voor me."